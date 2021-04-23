紅白黑三色變頻冷暖分體機破格登場　日系美學結合智能潔淨功能

都市人追求生活品味，除了可以在家居擺設上下功夫，更可以挑選一部功能完善的空調，令室內溫度四季如春，倍添生活享受。不少人會擔心空調的過濾網積存灰塵，對身體帶來負面影響之餘，更令空調耗電量變大，而三菱電機全新推出的霧ヶ峰變頻冷暖分體式空調LN系列，則是兼具時尚造型、清潔、省電、舒適的新選擇。

▲ 霧ヶ峰LN系列獲得日本「最佳100優良設計獎」。

霧ヶ峰是三菱電機的經典分體式空調，早在1967年已經誕生，霧ヶ峰 LN系列更獲得日本「最佳100優良設計獎」。空調已經是每一個居所必備的電器，由於居住空間變得多樣化，在空調外觀設計上更需要迎合不同居所的設計。霧ヶ峰 LN系列採用了由平面和直綫組成的簡約設計，即使安裝在不同間隔、物料的居所中，亦能帶出時尚精緻的感覺。

▲ 霧ヶ峰 LN系列造型簡約時尚。

三色任君選擇 完美融入家居



霧ヶ峰 LN系列的室內機有寶石紅、瑪瑙黑和珍珠白三種顏色。獨特的寶石紅色能夠成為居所內的一大亮點，吸引大家的目光；珍珠白色則是最為百搭的顏色，能夠配合各種室內設計；瑪瑙黑色則可以與充滿現代感的室內設計配搭，令居所充滿時尚感。

▲ 霧ヶ峰 LN系列備有3種顏色選擇，適合不同裝潢的家居。（以上照片只供參考之用，一切以實物為準。）

除了配色能自由搭配家居風格外，霧ヶ峰 LN系列的室內機更在細節上增加設計感。為了展現家具經工匠拋光後的質感，設計團隊經過反覆試驗，在室內機透明樹脂面板的背面進行塗裝，呈現出髮絲般的紋理，增添細緻質感。甚至連遙控器也加入了這個細節，與室內機設計一樣時尚精緻。

▲ 透明樹脂面板的背面進行塗裝，呈現出髮絲般的紋理。

▲ 升級版等離子電極淨化器、「人感Move Eye」及複合納米防污塗層，令家居溫度更舒適清新，空調更潔淨。

升級版等離子電極淨化器 過濾6種懸浮物 提升室內空氣質素

空氣質素是很多人使用空調時會關注的重點，霧ヶ峰 LN系列配置了升級版等離子電極淨化器（Plasma Quad Plus），有效過濾6種懸浮物，包括細菌、病毒、霉菌、致敏原、塵埃、PM2.5懸浮粒子，安坐家中便可以享受清新乾淨的空氣，而且淨化器可以簡單取下並以吸塵機掃除灰塵或清水清潔，待乾後便可反覆使用，方便又環保。

▲ 有效過濾6種懸浮物，安坐家中便可以享受清新乾淨的空氣。

人感Move Eye 分析人體溫度 精確調節送風角度

舊式的空調只能透過扇葉調節氣流和風向，而霧ヶ峰 LN系列設有人感Move Eye （Human Sense Move Eye），具有8個縱向排列的精密感應器，以紅外綫由左至右150度移動，全方位分析人體溫度。每個感應器將室內縱向上下、橫向左右分成94個區域，總計可以探測到752個區域的立體空間，測溫更精準。

▲ 上下及左右獨立送風，帶來更舒適的體驗。

再配合三菱電機的創新左右兩段式導風板設計以及五段式縱向導風獨立運作，可以上下及左右獨立送風，根據人的分布和體溫調節不同的送風角度，帶來更舒適的體驗。同時，因應個人喜好，可選擇「風對人」或「風避人」模式，以配合不同的送風感受。

▲ 霧ヶ峰 LN系列以「人感Move Eye」分析人體溫度和人的分布，從而調節送風角度和溫度。

複合納米防污塗層 預防污垢積聚 保持清潔和提高能源效益

舊式空調另一個令人詬病的問題是使用多時後，積存大量灰塵而令空調變得骯髒，甚至減低能源效益。為此，霧ヶ峰 LN系列在室內機的熱交換器、風扇和通風管道添加了三菱電機自家研發而嶄新的複合納米防污塗層（Dual Barrier Coating），既有疏水塗層（氟化物粒子）預防親水性污垢積聚，如塵埃、纖維粉塵等，亦有親水塗層預防疏水性污垢積聚，如油煙、香煙煙霧等，有助保持機體內部的清潔度和提高能源效益。

▲ 複合納米防污塗層有助保持機體內部的清潔度和提高能源效益。

三菱電機分體式空調系列，無論產品開發、設計和製造都乎合嚴格的MEQ內部品質指標，而且採用三菱電機壓縮機，是信心的保證。只要於網上進行登記或填妥及寄回保用登記證，並保留正本發票則可以免費享有2年全機保用及5年壓縮機保用。

了解更多：www.mitsubishielectric.com.hk

（資料由客戶提供）