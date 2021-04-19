陳凱詠+王君馨Swag爆鬥舞　 Jace：好似返回中學跳舞咁開心

▲ Jace陳凱詠與G.Racie王君馨比舞。

Jace陳凱詠YouTube上的《J.D FEAT.》系列又有新搞作，今次她邀請到G.Racie王君馨與她一起swag爆鬥舞，燈光非常有vibe而且又有名貴跑車助陣，展現女生型格一面相當有氣場，整個感覺彷如置身外國一樣，Jace笑言：「當自己去咗洛杉磯玩一晚咁！」

Jace形容今次與G.Racie合作突如其來又十分順行，興奮地說：「今次這個合作來得好突如其來，有一見如故的感覺！膽粗粗問完她又肯一齊玩，好快就想到玩甚麼歌及同何排舞，非常順利！」她笑言從未試過有多部名車在自己身邊，很緊張會弄髒跑車。

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她又大讚G.Racie是非常友善，為人真誠：「本身有擔心過對方是前輩，好多東西要小心些，但她是位好友善的前輩，好似大姐姐般一齊玩，有一種返去中學high school女仔約埋一齊打扮，一齊跳舞般好開心！」

而G. Racie則大讚Jace很有swag：「今次拍攝好開心，好鍾意Jace的風格，覺得造個新artist好正，好有swag，跳舞亦非常出色。而且Jace好似個活潑的小朋友，雖然她高高瘦瘦個樣又有點性格，但她其實是大細路，令成個拍攝過場程好開心！」

她又表示今次合作無憂無慮十分自在：「因為入了行一段時間就變到好小心，或顧慮好多，但今次合作可以放開自己，純粹地就是因鍾意表演，鍾意跳舞！」