醫生拆解流感疫苗成效與副作用　打流感針可減低心臟病發風險　

我們經常聽到流行性感冒（流感），政府亦經常拍攝宣傳片段，呼籲市民接種流感疫苗，增強免疫能力。同一時間，流感疫苗潛在的副作用不時被提及，對於長期病患人士來說，流感疫苗的副作用更令他們抗拒接種流感疫苗，無形中令長期病患人士患流感，甚至引發併發症的機會增加。

患流感引發併發症機會增

流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，由多種類型的流感病毒引起，香港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感，以及乙型流感病毒，每年一般見於1至3、4月，以及7至8月。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀，情況嚴重的話，甚至可能出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，最嚴重是可引致死亡。

成年人患流感後首3日，心臟病發風險增加達10倍（註1），中風風險亦會增加達8倍（註1）。流感更加是長期病患人士的致命殺手。以糖尿病患者為例，一旦患上流感，入院風險高3倍，入深切治療部風險高4倍，死亡風險亦會高2倍（註2）。

流感疫苗宜每年接種

接種流感疫苗是預防流感及其併發症的其中最有效方法，亦可以減低因流感而入院留醫，及因併發症而死亡的風險。其中，接種流感疫苗後，有效減低心臟病發風險高達45%，成效與戒煙（43%）、服用降膽固醇藥（30%）和服用降血壓藥（25%）相若甚至較佳（註3）。

呼吸系統專科醫生黃琼英醫生表示：「每年的流感疫苗成分都會因應世界衛生組織的建議而更新，所以每年都需要接種流感疫苗。高危人士如孕婦, 有長期健康問題的人士及50 歲或以上都建議優先接種流感疫苗。」

流感疫苗有沒有副作用？

不少人尤其長者病患人士，因為擔心接種流感疫苗後出現副作用而拒絕接種。黃醫生表示：「流感疫苗效用比副作用大，接種處可能出現痛楚及紅腫，一般並無其他副作用。對雞蛋有輕度過敏的人士來說，流感疫苗內雖含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。曾有接種後患上吉-巴氏綜合症（GBS）的案例，但機會率只有百萬分之1至2（註4）。」

衞生防護中心有關流感疫苗副作用的描述

根據本港衞生防護中心的資料，接種流感疫苗一般來說是安全，流感疫苗沒太大副作用，即使有也只是極個別或罕有情況。



接種滅活流感疫苗後，除了接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後 6 至 12 小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。若持續發燒或不適，須諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應，更須立即求醫。

合資格人士可獲資助打流感針

由於流感病毒株不時改變，疫苗成份會根據每年流感病毒株變化而更新，黃醫生建議市民應每年接種流感疫苗，確保免疫力有效對抗流感病毒。她說：「要預防冬季流感，接種流感疫苗的最佳時間在9月開始。」

同一時間，政府考慮到每年接種流感疫苗或會對部份人士帶來財政負擔，因此推出「疫苗資助計劃」，6個月大至11歲兒童、孕婦、有長期健康問題的人士、傷健人士及50歲或以上人士等前往參與了有關計劃的私家診所接種流感疫苗，每劑可獲資助240元。

黃醫生提醒長期病患人士在接種流感疫苗前，最好先諮詢醫生。她稱：「出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種流感疫苗。」

以上資訊獲賽諾菲全力支持 MAT-HK-2100370-1.0-04/2021。

註1：Warren-Gash C et al. Eur Respir J. 2018;51:1701794

註2：Hulme KD et al. Front Microbiol. 2018;8:861

註3：Maclntyre CR et al. Heart 2016; (102)24:1953-1956

註4：The Lancet Infectious Diseases. 2013 Sep; 13(9): 769-76)

（資料由客戶提供）

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