醫生拆解流感疫苗成效與副作用　打流感針可減低心臟病發風險　

我們經常聽到流行性感冒(流感),政府亦經常拍攝宣傳片段,呼籲市民接種流感疫苗,增強免疫能力。同一時間,流感疫苗潛在的副作用不時被提及,對於長期病患人士來說,流感疫苗的副作用更令他們抗拒接種流感疫苗,無形中令長期病患人士患流感,甚至引發併發症的機會增加。

患流感引發併發症機會增

流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病,由多種類型的流感病毒引起,香港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感,以及乙型流感病毒,每年一般見於1至3、4月,以及7至8月。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播,患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀,情況嚴重的話,甚至可能出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症,最嚴重是可引致死亡。

成年人患流感後首3日,心臟病發風險增加達10倍(註1),中風風險亦會增加達8倍(註1)。流感更加是長期病患人士的致命殺手。以糖尿病患者為例,一旦患上流感,入院風險高3倍,入深切治療部風險高4倍,死亡風險亦會高2倍(註2)。

流感疫苗宜每年接種

接種流感疫苗是預防流感及其併發症的其中最有效方法,亦可以減低因流感而入院留醫,及因併發症而死亡的風險。其中,接種流感疫苗後,有效減低心臟病發風險高達45%,成效與戒煙(43%)、服用降膽固醇藥(30%)和服用降血壓藥(25%)相若甚至較佳(註3)。

呼吸系統專科醫生黃琼英醫生表示:「每年的流感疫苗成分都會因應世界衛生組織的建議而更新,所以每年都需要接種流感疫苗。高危人士如孕婦, 有長期健康問題的人士及50 歲或以上都建議優先接種流感疫苗。」

流感疫苗有沒有副作用?

不少人尤其長者病患人士,因為擔心接種流感疫苗後出現副作用而拒絕接種。黃醫生表示:「流感疫苗效用比副作用大,接種處可能出現痛楚及紅腫,一般並無其他副作用。對雞蛋有輕度過敏的人士來說,流感疫苗內雖含有卵清蛋白(即雞蛋白質),但疫苗製造過程經過反覆純化,卵清蛋白的含量極低,即使對雞蛋敏感的人士,在一般情況下亦能安全接種。曾有接種後患上吉-巴氏綜合症(GBS)的案例,但機會率只有百萬分之1至2(註4)。」

衞生防護中心有關流感疫苗副作用的描述

根據本港衞生防護中心的資料,接種流感疫苗一般來說是安全,流感疫苗沒太大副作用,即使有也只是極個別或罕有情況。



接種滅活流感疫苗後,除了接種處可能出現痛楚、紅腫外,一般並無其他副作用。部分人士在接種後 6 至 12 小時内可能出現發燒、肌肉疼痛,以及疲倦等症狀,這些症狀通常會在兩天內減退。若持續發燒或不適,須諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應,更須立即求醫。

合資格人士可獲資助打流感針

由於流感病毒株不時改變,疫苗成份會根據每年流感病毒株變化而更新,黃醫生建議市民應每年接種流感疫苗,確保免疫力有效對抗流感病毒。她說:「要預防冬季流感,接種流感疫苗的最佳時間在9月開始。」

同一時間,政府考慮到每年接種流感疫苗或會對部份人士帶來財政負擔,因此推出「疫苗資助計劃」,6個月大至11歲兒童、孕婦、有長期健康問題的人士、傷健人士及50歲或以上人士等前往參與了有關計劃的私家診所接種流感疫苗,每劑可獲資助240元。

黃醫生提醒長期病患人士在接種流感疫苗前,最好先諮詢醫生。她稱:「出血病症患者或服用抗凝血劑的人士,應請教醫生。如接種當日發燒,可延遲至病癒後才接種流感疫苗。」

以上資訊獲賽諾菲全力支持 MAT-HK-2100370-1.0-04/2021。

