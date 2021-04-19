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【Chill Club】MIRROR台下又跳又唱超投入　歌手互相鼓舞粉絲舉牌吶喊【多圖】

娛樂 19:03 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鏡頭背後的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》。

ViuTV的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》在昨晚（4月18日）舉行，節目引起網上討論，以及獲不少樂迷讚好，ViuTV此次可說贏了一場勝仗。

《Chill Club推介榜年度推介20/21》的台上表演令人拍案叫絕，台下亦有很多精彩時刻，就讓TOPick為大家紀錄鏡頭背後的瞬間。

【Chill Club】 MIRROR奪8獎花姐緊張到胃痛　ERROR空手而回：隔離台都頒給親生仔

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粉絲落力打氣

《Chill Club推介榜 年度推介20/21》為香港近兩年來首個有現場觀眾入場的樂壇頒獎禮，場內1500位觀眾落力為偶像打氣，現場尖叫聲不斷。

【Chill Club】林家謙贏姜濤奪男歌手金獎 林二汶獲年度女歌手金獎

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台上落力獻唱

在昨晚的《Chill Club推介榜年度推介20/21》內，不論是出道多年的資深歌手或新人也深得樂迷愛戴，輪流於台上為獻唱。

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整個頒獎禮包括頒獎及表演等不同環節，粉絲不停落力打氣，令全場氣氛十分熱鬧。

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記者：梁樂欣

同場加映：Gin Lee專訪

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