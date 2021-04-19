【變種病毒】N501Y確診女患者為Optimal Family Health護士　負責抽血及接待病人

▲ 日前確診檢出N501Y的女患者為Optimal Family Health護士，診所需暫時關閉。（程志遠攝）

本港社區近日首現「N501Y」變種病毒個案，涉及一名29歲杜拜抵港男子，其31歲女友人昨日亦確診，同樣檢出帶有「N501Y」變種病毒，於中環雲咸街中央廣場Optimal Family Health工作，負責抽血及接待病人，上周四(15日)最後上班，需檢疫人數仍待調查。

衞生防護中心表示，該名女患者檢出病毒量低，CT值大於30，其行蹤仍於調查當中。至於患者任職的診所Optimal Family Health已暫時關閉，門外貼出的告示提到診所將進行徹底清潔及消毒，並於本周三(21日)重開。

▲ 社區首宗N501Y確診患者抵港後曾於華美達華麗酒店檢疫21天。（陳國峰攝）

至於該名29歲確診男子(個案編號：11643)，早前於杜拜抵港後入住尖沙咀華美達華麗酒店接受21天強制檢疫，衞生防護中心表示，早前於尖沙咀華美達華麗酒店抽取5個房間門柄環境樣本，經檢測後均對新冠病毒呈陰性，該酒店亦無員工及住客確診。

至於華美達集團旗下位於北角華美達盛景酒店，以及西營盤華美達海景酒店，中心稱有關調查工作仍於進行當中。

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責任編輯：陳正怡