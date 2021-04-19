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【公屋富戶】港妻住公屋用Hermès遭姑奶嘲「人哋當A貨」　網民斥︰買少幾個袋可做首期

親子 18:27 2021/04/19

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一名鍾情Hermès的港妻即將搬入公屋，不滿被姑奶嘲諷「人哋會當A貨」。

住公屋就不應用名牌？一名快將與丈夫搬入公屋的港妻，向來喜歡用名牌袋，最近她在網上大呻去奶奶屋企食飯時，遭姑奶出言嘲諷出入不要用Hermès，否則「人哋一定當你用A貨」，令港妻感到憤怒，揚言不想再與姑奶見面，可是大部分網民卻站在姑奶一方。

該名港妻上周在網上討論區「親子王國」發文表示，自己被身為Hermès VIP的老闆娘荼毒下，近年購入了數個Hermès手袋，當姑奶每次見到其靚袋時都會讚美一下，可是近日卻出言嘲諷。

港妻與丈夫即將搬入新的公屋單位，日前上奶奶屋企食飯時，姑奶除了不斷追問新居的裝修進度，更提醒她入伙後就不要太張揚用Hermès袋，否則都會被人當假貨。

遲啲搬咗就要收埋晒啲靚袋喇！住公屋用H袋，人哋一定當你用緊A貨！

港妻曾上網查詢Hermès 24/24款式，價值約7萬元。（Hermès官網圖片）

港妻斥姑奶井底之蛙

港妻當場冷笑一聲，形容自己有禮貌地回答︰「係咩？」實際上她火燒心，嬲爆表示今年內不想再見到姑奶，更認為姑奶是井底之蛙，「自己買唔起就以為全世界人都買唔起」，並相信姑奶是不滿她「搶走佢細佬」。

冇咗我老公幫佢哋執屋拖地洗廁所，兩母女（奶奶與姑奶）好似住喺垃圾崗咁，成屋都係嘢。以前我老公每星期或者隔個星期日都返去同佢哋清潔，初初我都叫佢唔好返，兩母女有手有腳行得走得做咩自己唔做？佢係都要返我就由佢。

近兩年由於丈夫工作忙，減至約一個月上去清潔一次，大多是出街食飯見面。惟姑奶仍不時叫他們上門作客，但港妻無意探訪，「我就死都唔上喇，免得又指（意）我老公幫佢大清潔。」

網民斥濫用公屋資源

不過，網民幾乎一面倒反斥港妻，買得起Hermès袋，就不應該住公屋，有網民更查到她過去曾詢問一個價值7萬元的Hermès 24/24款式，質疑她騙取政府資源。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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