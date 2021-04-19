【母乳餵哺】健身KOL分享餵母乳照被批暴露　3孩靚媽還擊︰我哺乳我驕傲

▲ 台灣一名健身KOL是3孩媽媽，近日誕第3胎分享餵母乳照被批暴露。

母乳餵哺是給BB很好的禮物！現時社會積極推廣，希望大眾支持母乳媽媽。台灣一名健身KOL日前誕第3胎，在網絡分享迎接新生兒的喜悅。當中她分享一張母乳餵哺的親子照，卻有網民批評她暴露。此話一出，媽媽大怒反擊，同時大量網民亦支持母乳餵哺，一起hashtag「我哺乳我驕傲」來表態支持KOL。

健身KOL迎接第3胎

現年35歲的台灣健身KOL林萱（Michelle）是3孩媽媽，她原與丈夫及2小孩在美國德州定居，因疫情返台待產，於4月11日在台灣生下第3胎，男嬰重達4，305克（約9.5磅）。Michelle在facebook專頁分享了生B千字文感想，記錄珍貴的回憶，她表示細仔出世當天亦是她及她爸爸的生日，居然真的可以三代一起過生日。

▲ 台灣健身KOL林萱（Michelle）近日榮升成為3孩媽媽。（Stay Fit With Mi fb圖片）

她回想大約在產前2星期已感覺到下墜感、子宮大腿都很痠脹，當時差不多38周，有感快要生仔，之後有一次又以為待產，其後到4月10月，有感宮縮很厲害要生時，子宮未有開度數。努力多次後，醫生建議Michelle在4月11日剖腹。

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母乳餵哺照惹批評暴露

可幸Michelle決定開刀生仔，原來她的腹部筋膜一整片繃在一起，醫生連徒手把BB拉出來都有困難。在生仔的過程中，丈夫陪伴在側，Michelle母子平安，誕下重約9.5磅巨B，並決定母乳餵哺細仔。當中她分享了多張照片，包括一張母乳餵哺照，卻惹來一名網民批評︰

都知道妳剛生了孩子，但是沒必要放餵奶照吧？不是當了媽媽就可以隨意暴露隱私部位的。妳想傳達甚麼理念呢？母乳餵養好，還是妳的胸部沒有下垂？請自重。

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反擊稱要當哺乳大使

Michelle其實已「打定底」，表示判官魔人不要來挑戰說她暴露，因為哺乳是一件很健康有愛的事情，更直言這胎要努力一路哺乳到BB一歲。她見網民批評，不甘示弱地反擊，亦指自己胸部很垂是自然，不會介意︰

都哺乳三胎了，這是我把寶寶們養大的驕傲部位，餵母乳非常健康又有愛，該自重的是妳的發言喔……我決定要當哺乳大使，好好推廣一下健康哺乳正常化。

她很驕傲兒子一出生就有母乳可喝，她解釋分享照片是想傳達鼓勵大家哺乳，哺乳是一件非常健康又自然的事情，對寶寶來說沒有比母乳更好的食物。

網民媽媽︰我哺乳我驕傲

有關帖文現時有多達9千多名網民關注，大部分都有讚好以示支持，更有不少媽媽分享自己的感受，並加上hashtag「我哺乳我驕傲」支持Michelle。部分留言如下︰

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推廣支持母乳餵哺

台北的母乳哺育聯合學會理事長楊文理看過照片後表示，「照片表情很溫馨！很像教學哺乳的教案照片」，而哺乳時是否要遮掩乳房，應由哺乳者自己決定。

根據本港衞生署資料，為了歡迎家庭餵哺母乳，並支持他們隨時、隨地餵哺孩子，推出「母乳餵哺友善場所」指引，鼓勵企業可作出相關行動支持，包括尊重媽媽可選擇在任何地方餵哺的自由；不打擾餵哺中的媽媽，例如：不要求她們遮蔽身體、停止或到其他地方餵哺孩子等。

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責任編輯︰王明芳