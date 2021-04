【超市大搜查】日本雜誌評測12款抗皺眼霜　2款A+級眼霜有效改善深層皺紋【附名單】

▲ 日本雜誌評測12款抗皺眼霜。

市面抗皺眼霜產品眾多,到底邊款抗皺表現最突出?日本雜誌《LDK》日前實測12款抗皺眼霜,在使用1個月下,透過儀器檢視皺紋的增減,再評估產品成分及使用感,為12款抗皺產品進行評級。當中有2款抗皺眼霜在改善皺紋上奪滿分,獲A+評級,亦有較為平價的品牌獲B評級,不妨參考。

《LDK》實測的12款抗皺眼霜包括不少知名品牌,如貴婦牌Pola、Cle de peau、IPSA、SOFINA、ELIXIR、ONE BY KOSÉ、Kanebo等,價錢由400多港元至2000多港元不等。雜誌主要進行3方面測試,包括:抗皺力、成分及使用感。

結果顯示,有7款眼霜被評為B級,2款被評為C級。B級的抗皺眼霜基本上對較淺皺紋都有效果,而且不乏較為平價的選擇,如 ONE BY KOSÉ The Wrinkless抗皺精華素、SOFINA Wrinkle Professional皺紋改善美容液及Dew Wrinkle Smash,價錢均介乎400至500港元。

B級或以下抗皺產品:

至於表現最出眾,抗皺效果最佳的抗皺眼霜,包括貴婦品牌Pola、Lissage及ELIXIR。

A級以上抗皺眼霜:

