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【超市大搜查】日本雜誌評測12款抗皺眼霜　2款A+級眼霜有效改善深層皺紋【附名單】

食用安全 16:20 2021/04/21

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日本雜誌評測12款抗皺眼霜。

市面抗皺眼霜產品眾多，到底邊款抗皺表現最突出？日本雜誌《LDK》日前實測12款抗皺眼霜，在使用1個月下，透過儀器檢視皺紋的增減，再評估產品成分及使用感，為12款抗皺產品進行評級。當中有2款抗皺眼霜在改善皺紋上奪滿分，獲A+評級，亦有較為平價的品牌獲B評級，不妨參考。

《LDK》實測的12款抗皺眼霜包括不少知名品牌，如貴婦牌Pola、Cle de peau、IPSA、SOFINA、ELIXIR、ONE BY KOSÉ、Kanebo等，價錢由400多港元至2000多港元不等。雜誌主要進行3方面測試，包括：抗皺力、成分及使用感。

結果顯示，有7款眼霜被評為B級，2款被評為C級。B級的抗皺眼霜基本上對較淺皺紋都有效果，而且不乏較為平價的選擇，如 ONE BY KOSÉ The Wrinkless抗皺精華素、SOFINA Wrinkle Professional皺紋改善美容液及Dew Wrinkle Smash，價錢均介乎400至500港元。

B級或以下抗皺產品：

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    +7
    +6

至於表現最出眾，抗皺效果最佳的抗皺眼霜，包括貴婦品牌Pola、Lissage及ELIXIR。

A級以上抗皺眼霜：

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    +5
    +4

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責任編輯：楊宛茜

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