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【大翻新】濕地公園斥資1.35億元升級設施　引入兩層高歷奇滑梯及繩網陣

社會 17:51 2021/04/19

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政府計劃提升香港濕地公園設施，加強其作為生態旅遊景點的吸引力。（資料圖片）

政府稱，位於天水圍的香港濕地公園，部分展覽及訪客設施已使用逾14年，開始老化，計劃斥資1.35億元，提升濕地公園設施，盼年底前動工，明年第三季至2024年底前分階段完成。

新設施當中，當局建議重新設計室內遊樂區，引入「紅樹林歷奇」主題，設兒童及幼兒專區，包括兩層樓高引領至泥灘的溜滑梯、模仿潮漲的夾層繩網，以及多種主題的遊戲區，讓孩子探索泥灘紅樹林環境，相信最受兒童歡迎。

觀景廊也翻新，除了提供望遠鏡，也設互動遊戲、工作坊空間和特備展覽空間，開放予社區或綠色團體使用。

現有「人類文化」展覽廊，將改為「濕地與我」主題展覽廊，介紹香港濕地過去至今的文化傳承，例如基圍、魚塘、養蠔和稻田耕作，供應食水等生態系統服務功能。訪客可融入媒體藝術，置身於立體的模擬視覺世界，與其他訪客一起探索魚塘的運作。

政府向立法會提交文件稱，濕地公園的常設展覽及訪客設施，包括展品解說牌、地圖和指示牌等，歷史逾14年，當中不乏老化，很多替換構件已難於市場購置，不能復修，部分展品及展示設施亦不符目前科技標準。此外濕地公園內的主題展覽廊及戶外濕地保護區，缺乏互相連結，未能提供融入環境的模擬視覺效果，也不能與訪客產生互動。

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記者：吳卓峰

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