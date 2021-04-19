胡鴻鈞戴頸箍拍《整親》MV　Hubert不怕批評堅守初衷

▲ 胡鴻鈞推出新歌《整親》。

日前胡鴻鈞（Hubert）為新歌《整親》拍攝MV，新歌以自嘲方式帶出就算飽受網絡欺凌、攻擊，都要堅守初衷的訊息。

因為新歌主題圍繞心靈上的受傷，本身也於網絡上受到很多評論的Hubert笑言：「其實自己一直都好留意，因為這個是接觸聽眾最好的渠道，可以了解市場需要，同外界接軌，知道大家對自己作品的睇法，最緊要是識得分析過濾，當中有好多有建設性的提議真是好有幫助。」

他回想說：「這麼多年來，學習了不要因為一些反對聲音，或別人的睇法，而影響自己一直追逐的夢想，要繼續堅持自己的初衷。」

提到MV造型，Hubert拍前同導演開會分享想法：「《整親》即是受傷，其中一個造型是戴上頸箍傷痕纍纍般，是暗示當被人批評時大家都會受傷害，不過有時整親都未嘗不是件好事，在休息的過程中會有好多領悟，希望帶出一種正能量，受傷只會令人變得更強大，要加油！」

提到未來的音樂方向，Hubert透露：「今年希望有機會令大家重新認識自己，或者是比一些未認識我的人去認識『胡鴻鈞』。已經入行10年，感覺上未有一張專輯是紀錄自己心路歷程，希望這個目標可以今年達成，出到一張專輯是自己的個人感受與經歷，從而在這些歌入面令大家領悟到一些力量。」

