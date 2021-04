專注力不足影響學業   規律用藥助兒童控制三大症狀

兒童患有過度活躍症或專注力不足(ADHD),較常出現專注力低、多動及衝動等症狀,影響學業及日常生活。有兒科醫生指出,因應學校在疫情期間轉為網上授課,兒童患者受單向學習模式及欠缺活動機會等因素影響,專注力容易變差,甚或因學習問題而與家人產生衝突。她建議家長可透過讓子女保持生活作息規律及持續用藥,配合適當的行為治療,有助控制症狀,紓緩病情。



提到ADHD的症狀,兒童體智及行為發展學科專科醫生杜蘊瑜(Sylvia)指出,由於小朋友多予人活潑好動的感覺,故不少家長皆表示難以辨識子女是否患有ADHD。「有家長指子女每逢打機也很專注,可以兩小時機不離手,由此是否可判斷非ADHD患者。事實上,患上ADHD的兒童投入本身喜歡的活動,特別是官能刺激較高的打機或看電視,亦可維持一段較長時間,原因是一般電腦影片、手機遊戲或動畫中,每一格畫面只會維持很短時間,小朋友並不需要集中專注力。」¹,²



衝動 記憶力差

她解釋,很多人以為ADHD患者做任何事也不會投入,其實他們面對感興趣的遊戲、看消閒讀物等,維持專注度會較長久¹,³。因此,要診斷兒童是否患上ADHD,不能從單一表現界定,而是全面觀察他們在日常生活中的整體專注力,如課堂表現、自理能力、與家人關係,以及朋輩相處等。若家長發現子女經常「坐不定」、精神無法集中及衝動易怒,有關症狀對他們的學習進度,學業成績以至人際關係等亦有影響,其表現與同齡兒童比較更有明顯差異,很可能是患上ADHD的訊號,宜向專科醫生尋求進一步診斷⁴。



「隨着ADHD兒童患者逐步成長,多動表現一般會慢慢消退,但不專心及衝動等症狀可能持續,以致口及手經常比思考快,形成說話及做事不計後果,常會作出一些不恰當行為⁵。」Sylvia同時稱,除了在課堂無法專心上課,令學習成績欠佳或較應有表現為差外,ADHD患者的記憶力及組織力亦會較差,引致行事混亂及經常丟失物件等⁴。



調節心態 助子女適應

去年爆發疫情,學生轉為在家上課,Sylvia坦言,不少ADHD患者的家長皆「大叫救命」,除了要身兼數職,包括「IT人」、訓導主任及補習老師,從旁協助及監督子女學習外,更因子女失去日常在學校應有的身心健康活動,如課堂互動、小息與其他小朋友一同玩遊戲,以及運動堂等,只能一直看着電腦螢幕上課,令他們的學習興趣進一步減低,專注力變得更差,要跟上學習進度更為困難,使家長的壓力大為增加。



「有個案是媽媽要回公司上班,留下在家工作的父親,既要處理繁重公務,也要兼顧子女網上授課,壓力倍增,自身情緒亦受影響,彼此易有衝突。」Sylvia直言,ADHD患者的專注力較差,總是坐不定,在家上課更易分心,家長不妨調節心態及方式,幫助子女適應在家學習的新常態,如每隔十五分鐘安排小休、停下來放鬆身心、每日一同到家居附近散步,或在家中設置彈床,保持適量運動,以及傳授一些實用的家務知識,如執拾房間及簡單煮食等,盡量避免讓子女長時間進行單一模式的學習,配合保持充足睡眠,有助提升專注力¹。



她補充,若家長發現子女出現具對抗性的行為,如大發脾氣、不願意上堂和做功課,以及學習興趣減退等,便應特別留意,一旦處理不當或會引致病情惡化,甚至使雙方關係變差。



按時服藥 緩解症狀

提到治療方法,Sylvia指ADHD的成因是源於腦內物質失衝,故現時以刺激中樞神經藥物為第一線藥物,一般服用後半小時已見效果¹,⁶規律用藥下有助控制三大主要症狀,包括無法專注、過度活躍及衝動,助他們保持專心及集中力,亦可減少衝動行為⁷,而藥效過後亦不會在體內積累⁸。不過,她提醒家長,有關藥物並非聰明藥或成績好轉藥,不能一蹴而就,而是旨在透過提升患者的專注力,助他們可更好地吸收知識,減少錯漏,從而提升學習信心,長遠令學業表現提升⁹。



「非刺激中樞神經藥物則屬第二線,通常要持續服用一段日子才可產生藥效¹,主要根據不同患者的個人需要及服用效果,以選擇用藥。」Sylvia續說,行為治療對兒童患者紓緩病情亦有一定作用,如透過社交訓練,改善朋輩相處等¹,當中家長的角色亦很重要,切勿用上打罵等不恰當方法,宜以正面方法鼓勵子女,以全面提升管教效果及親子關係。



