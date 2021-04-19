【TOPick親子活動】「繪蛋滋味」親子設計比賽 - 比賽結果

《香港經濟日報》TOPick新聞

「繪蛋滋味」親子設計比賽

感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick x 昂坪360親子活動】「繪蛋滋味」親子設計比賽結果：

恭喜以下得獎餅印親子！得獎者將於4月20或之前收到個別電郵通知領獎安排。

得獎名單

【至尊人氣大獎】

第一名：第8號參加者馮崇恩小朋友

▲ 第8號參加者馮崇恩小朋友

【最具人氣大獎】

第一名：第8號參加者馮崇恩小朋友

第二名：第11號參加者李梓童小朋友

第三名：第10號參加者詹凱晴小朋友

第四名：第13號參加者李牧桐小朋友

第五名：第3號參加者陳雋逸小朋友

第六名：第1號參加者Chan Yuet Tung小朋友

第七名：第9號參加者蔡湙萱小朋友

第八名：第14號參加者詹凱喬小朋友

第九名：第6號參加者LAU Ching Yeung Ayden小朋友

第十名：第7號參加者程允祈小朋友

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD