【TOPick親子活動】我們這一家親子餅印大賽 - 比賽結果
幼稚園 18:17 2021/04/19
《香港經濟日報》TOPick新聞
我們這一家親子餅印大賽
感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick x 昂坪360親子活動】「繪蛋滋味」親子設計比賽結果：
恭喜以下得獎餅印親子！得獎者將於4月20或之前收到個別電郵通知領獎安排。
得獎名單
【至尊人氣大獎】
第一名：第8號參加者馮崇恩小朋友
【最具人氣大獎】
第一名：第8號參加者馮崇恩小朋友
第二名：第11號參加者李梓童小朋友
第三名：第10號參加者詹凱晴小朋友
第四名：第13號參加者李牧桐小朋友
第五名：第3號參加者陳雋逸小朋友
第六名：第1號參加者Chan Yuet Tung小朋友
第七名：第9號參加者蔡湙萱小朋友
第八名：第14號參加者詹凱喬小朋友
第九名：第6號參加者LAU Ching Yeung Ayden小朋友
第十名：第7號參加者程允祈小朋友
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如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權
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