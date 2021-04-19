【兩台大戰】曾志偉打人情牌召舊將返TVB　劉江回巢任《好聲好戲》導師

▲ 曾志偉召喚有能之士回巢TVB，劉江去年低調離職現任新節目導師。

曾志偉重返TVB並當上高層後，重點改革大台的綜藝節目，志偉更召喚多位離巢藝人回大台，包括去年初離開TVB的資深綠葉劉江，他將會在關於配音的節目《好聲好戲》內擔任導師。

早前在之前的曬冷記者會上，曾志偉領軍宣布推出9個綜藝節目，已推出的《超級大綜藝》成近日被討論的焦點。其餘多個節目將會陸續推出，志偉還打人情牌，邀請之前已離巢的多位資深藝人回來幫忙。

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▲ 早前舉行的綜藝節目大晒冷記者會。（經濟日報圖片）

劉江重回TVB

當中回巢藝人，包括去年1月約滿離開無綫的資深綠葉劉江。

在TVB效力近38年的劉江，不少人尊稱他為劉江老師，他在去年初出席《萬千星輝頒獎禮2019》時宣布離巢，當時更坦言因續約問題感心灰意冷，不過仍對演戲抱有熱情，及後他接拍了對台ViuTV的劇集《暖男爸爸》，與離巢前的告別作《木棘証人》打對台播出。

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▲ 劉江去年初宣佈離巢TVB。（經濟日報圖片）

新節目《好聲好戲》

據知以配音為主題的新節目《好聲好戲》將找來劉江、汪明荃、李家鼎及韓馬利任節目評審，當中會找來不同的藝人即場為片段配音，考他們的配音功力。

節目亦會找來幕後配音員罕有地出鏡示人擔任導師，主持則由賴慰玲，以及與劉江一樣被召喚回巢的阮兆祥擔當。

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▲ 《好聲好戲》的主持人及評審。（經濟日報圖片）

回巢不用「過冷河」

除劉江與阮兆祥，自曾志偉上任後，廣邀多位已經離巢TVB的藝員回歸，當中包括過檔對台ViuTV主持音樂節目《Chill Club》的羅敏莊，回來TVB主持節目《日日媽媽聲》。

另外，在ViuTV曾擔任《全民造星》導師的Eric Kwok，被邀請到無綫參加《勁歌金曲》和《演鬥廳》，當時TVB還表現「大方」，指兩位由友台回來的藝人不用「過冷河」，實在是「皇恩浩蕩」。

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另外，曾在ViuTv拍攝劇集《迷失假期》的余安安被邀主持節目《日日媽媽聲》，曾現身TVB綜藝節目，推出過經典玩電話環節的組合艾粒，亦獲邀主持《開心大綜藝》。

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