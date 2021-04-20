【星二代】 兒子馬在驤遭負評未感心痛　馬德鐘不管束：過開心生活最重要

▲ 馬德鐘謂兒子樂觀面對負評。

型爸馬德鐘跟23歲兒子馬在驤如「餅印父子」，馬德鐘亦是一名思想開明的父親，讓兒子嘗試涉足娛樂圈，馬在驤早前客串演出劇集，卻惹來外界批評樣貌老成，馬德鐘謂這是好讓兒子學習的機會，他說：「過自己開心的生活才最重要，若將人家的批評太上心，會影響自己的路向。」

另外馬德鐘不會過問兒子的戀愛事，給予兒子馬在驤適度的空間，果然是好父親。

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教兒樂觀面對負評

馬在驤 (Xiang）今年23歲，中學時代就讀香港法國國際學校，其專長是游泳，他曾代表學校於澳洲雪梨比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲念大學，正攻讀機械工程課程，預計於今年畢業。

擁高佻身型的馬在驤曾於時裝騷行catwalk，而他跟父親馬德鐘於去年齊齊簽約邵氏，馬在驤早前更客串演出劇集《我家無難事》，初步涉獵過娛樂圈，馬德鐘謂對兒子來說是好好的體驗，「更加明白爹地的工作性質，亦可擴闊眼光視野，現在就繼續努力讀書。」

▲ （湯炳強攝）

不過早前網民批評馬在驤樣貌老成，馬德鐘謂兒子沒多理會，「他這種心態幾好，社會上總有好與不好的聲音，若果太在意的話，便很難去度過吧。這是很好的體驗，令他明白我們於負面聲音下度過好多年。」

作為爸爸的他，又可會心痛兒子呢，馬德鐘說：「又不會，如果因別人的說話而影響心情，這樣好弊呢，過自己開心的生活好重要，若將別人的說話太上心，會影響自己的路向。」

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給予兒子空間

說到星二代要承受不少壓力，馬德鐘覺得取決於心態，「當你不在意時，就甚麼也沒所謂，他現在外出照樣穿著破舊的T恤，不在意人家的眼光，最重要是自己感覺舒服。」

兒子馬在驤正於澳洲悉尼玫讀大學，由於疫情的關係，身在香港的他以遙距方式繼續學業，說到將來的路向，馬德鐘未有給予兒子規範。「我從來沒有想他做甚麼，而是由他去選擇自己路向，他有能力養活自己已可以。」

給予兒子很大自由度的馬德鐘，亦沒有管束愛兒的戀愛事，有指23歲的馬在驤已封盤，跟同是游泳健將的女同學Marissa拍拖，對此馬德鐘說：「我沒有刻意問他，不知道他發展如何，作為父母不可太管束兒子，始終他是一個成年人。」由細至大，馬德鐘跟兒子如朋友般相處，「平時會跟兒子傾談下有甚麼電影好看，好似朋友般。」

最後馬德鐘說：「他已經23歲，若生在我年代已經結婚了。」似乎仔大仔世界，馬神也不想多管束呢。

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記者：游艾維

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