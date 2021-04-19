【輸入個案】11宗新增輸入個案4人檢出有N501Y　累計N501Y個案已達227宗

▲ 今日11宗新增輸入個案中，有4人檢出有N501Y。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反撲，今日(19日)新增12宗個案中，有11宗均屬輸入個案，4人檢出帶有N501Y變種病毒，分別由印度及菲律賓抵港，至今本港已檢出227宗N501Y變種病毒個案。早前爆疫印度抵港航班UK6395再多2人確診，當中一人檢出N501Y變種病毒。

今日新增11宗輸入個案中，分別由印度、菲律賓及美國抵港，患者介乎1歲至59歲，如下：

第11,685宗：1歲男童，無病徵，4月9日乘搭AI 1314航班由印度抵港，入住北角華美達盛景酒店

第11,686宗：35歲女外傭，無病徵，4月17日乘搭CX 906航班由菲律賓抵港，檢出帶有N501Y

第11,687宗：59歲女子，無病徵，4月17日乘搭CX 841航班由美國抵港

第11,688宗：27歲男海員，無病徵，4月17日乘搭QR 818航班由印度抵港

第11,689宗：45歲女子，無病徵，4月4日乘搭UK 6395航班由印度抵港，檢出帶有N501Y，入住西營盤華美達海景酒店

第11,690宗：36歲女外傭，無病徵，4月17日乘搭CX 906航班由菲律賓抵港，檢出帶有N501Y

第11,691宗至第11,693宗：32歲男子及2名分別22歲及53歲女子，均無病徵，4月18日乘搭UK 6397航班由印度抵港

第11,694宗：44歲女子，無病徵，4月18日乘搭5J272航班由菲律賓抵港

第11,695宗：35歲男子，4月18日發病，4月4日乘搭UK 6395航班由印度抵港，入住香港東涌福朋喜來登酒店

衞生防護中心指，累計至今已檢出227宗確診個案帶有N501Y變種病毒。同日接獲不多於10宗初步確診個案。

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記者：陳正怡