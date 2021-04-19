【城巴新路線】4條繁忙時段新界過海路線4月26日啟用　與逾100條新巴城巴路線設轉乘優惠【附各路線詳情】

▲ 城巴4條繁忙時段新界過海路線將於4月26日投入服務。（城巴提供）

城巴將由下周一（26日）起開辦4條新界過海隧道服務路線，包括686、 933、976及989號線，於星期一至五（公眾假期除外）繁忙時段提供來往大圍、荃灣、元朗、新田、火炭及港島東的服務。其中，686及989號線為城巴專營服務首2條沙田區獨營路線。

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城巴指4條新路線均會優先以歐盟6型巴士行走，配備全車座椅安全帶、電子穩定控制系統、 車速限制減速控制裝置及雙輪椅停泊位，並與超過100條新巴城巴路線在西區、東區海底隧道收費廣場及港島區設有八達通轉乘優惠，方便乘客來往新界及港島多處，提供更便捷、多元化的交通選擇。

1. 686號線（來往大圍站及西灣河）

由大圍站開出的班次時間為上午7時10分、25分、45分及8時10分，經田心村、雲疊花園、顯徑邨、隆亨邨、秦石邨、乙明邨、沙角邨及崗背街休憩花園後，經大老山隧道及東區海底隧道，前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。

由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時10分、30分、7時正及7時30分，經太古、鰂魚涌、北角、東區海底隧道及大老山隧道，前往沙田圍新村、博康邨、秦石邨、新翠邨、隆亨邨、下徑口村、顯田村及名城，並以大圍站為終點站。全程車費為港幣17.4元，設有分段收費。

2. 933號線（來往荃灣西站及西灣河）

荃灣西站開出的班次時間為上午7時20分、35分、55分及8時20分，經楊屋 道街市、馬頭壩道及龍德街後，經西區海底隧道及中環及灣仔繞道，特快前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。

由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時15分、35分、55分及7時25分，經太古、鰂魚涌、北角及中環及灣仔繞道前往中環後，經西區海底隧道特快前往龍德街、聯仁街、寶石大廈及戴麟趾夫人診療所， 並以荃灣西站為終點站。全程車費為港幣18.6元，設有分段收費。

3. 976號線（來往元朗新田及西灣河）

由元朗新田開出的班次時間為上午7時正、7時15分、35分及8時5分，經朗廈、 壆圍、模範鄉、逢吉鄉、沙埔村、紅毛橋、凹頭、下高埔村及高埔村後，經大欖隧道、西區海底隧道及中環及灣仔繞道，特快前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。

由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時10分、30分、50分及7時20分，經太古、鰂魚涌、北角及中環及灣仔繞道前往中環後，經西區海底隧道及大欖隧道特快前往高埔村、下高埔村、凹頭、紅毛橋、沙埔村、逢吉鄉、模範鄉、壆圍及大生圍，並以元 朗新田為終點站。全程車費為港幣24.8元，設有分段收費。

4. 989號線（來往火炭駿洋邨及西灣河）

由駿洋邨開出的班次時間為上午7時10分、30分、50分及8時10分，經山尾街、火炭 邨、禾輋邨、瀝源邨、沙田大會堂、帝都酒店、銅鑼灣村、美林邨、美松苑、美城苑、大圍街市及田心村後，經西區海底隧道及中環及灣仔繞道，特快前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。

由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時15分、 35分、7時正及7時30分，經太古、鰂魚涌、北角、中環及灣仔繞道、西區海底隧道及青沙公路，特快前往海福花園、美松苑、美城苑、美林邨、銅鑼灣村、希爾頓中心、沙田市中心、好運中心、瀝源邨、禾輋邨及火炭村，並以駿洋邨為終點站。全程車費為港幣17.9元，設有分段收費。

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責任編輯：陳子謙