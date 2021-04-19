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【月經之苦】經前綜合症可致便秘腹痛出暗瘡　女醫生實測茹素一個月成功改善症狀

醫生診症室 18:55 2021/04/19

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女醫生實測茹素一個月，成功改善經前綜合症。

雖然不是女人，不能夠直接明白經前綜合症是什麼一回事，但身邊總有一些同事或朋友會受到這綜合症的影響而導致嚴重腹痛，而需要食消炎止痛藥， 甚至不能工作或上學等等。

子宮內膜在經期時會剝落，血液內的發炎指數會因此而上升，導致子宮收縮、肚痛，出暗瘡等不適。

久聞素食有抗氧化作用，有幫減低發炎指數及經前綜合症症狀。女醫生朋友得知這個方法之後決定用一個月的時間去驗證一下成效。如果成功，可以分享心得。如果失敗也最少可環保一點，健康一點和減低食物的開支。

一個月瞬眼過去，女醫生的經前症狀大大減輕了，包括沒有出暗瘡，而腹痛、肚脹、乳房脹痛等等不適也有改善。來經之前慣常的便秘竟然消失了。另外她也特地去了驗血脂，發現比之前稍稍改善了一點。效果令她難以置信，決定下一個月繼續素食。

放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「經前綜合症。女醫生一個月見效的素食 Challenge 」

撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

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