【強制檢測】20名學童上呼吸道感染　北角香港東區香港婦女福利會黎桂添幼稚園上周四納入強檢

▲ 北角香港東區香港婦女福利會黎桂添幼稚園20名學童上呼吸道感染。（校方官網圖片）

北角一所幼稚園暨幼兒中心爆發上呼吸道感染個案。衞生署衞生防護中心今（19日）公布，香港東區香港婦女福利會黎桂添幼稚園6男14女學童受感染，中心正調查事件，已將學校納入強制檢測公告，並要求該校停課以進行清潔。



涉案的20名學童年齡介乎3至6歲，自本月15日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。中心指，其中9人已經求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。



衞生防護中心表示，該校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，而該校已由本月15日開始出現上呼吸道感染個案爆發，為謹慎起見，學校已於當日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性。中心補充，已要求該校停課以進行清潔及執行強制檢測公告。



中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

接種季節性流感疫苗，保障個人健康

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要

在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生

避免觸摸眼睛、口和鼻

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手

保持室內空氣流通

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方

及盡早向醫生求診；及保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力

市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫

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責任編輯：陳麗娜