【奧斯卡2021】《農情家園》獲金像獎6項提名　移民美國渴求歸屬的掙扎與平衡

▲ 《農情家園》

將於4月22日香港上映的《農情家園》（Minari） 獲第93屆奧斯卡金像獎6項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創音樂，成為今屆奧斯卡金像獎大熱之一，當中最佳男主角、最佳女配角兩項提名更為亞洲電影人創造歷史。

《農情家園》故事講述一個追尋美國夢的韓裔移民家庭，毅然從加州移居到阿肯色州，希望藉著經營農場開創新天地。一家之主積及（Steven Yeun飾） 雄心壯志，視之為夢想之地；但妻子莫妮嘉 （韓藝璃飾） 卻愁腸百結，認為這片窮鄉僻壤無可作為，更為兩名子女的成長感到擔憂。

夫妻二人終日忙於工作且經常發生爭執，直到安排了 粗口爛舌 但慈祥睿智的外婆（尹汝貞飾） ，從南韓來到美國協助照顧孫兒，始為這個家庭帶來翻天覆地的變化，讓他們醒悟到原來在奮力建立家園的同時，竟遺忘了「家」的真締。歷盡千山萬水，終於領會到只要夢想不滅，到處是吾家的道理。

美國夢被摧毀

《農情家園》導演鄭一朔 (Lee Issac Chung)獲提名本屆奧斯卡金像獎最佳導演。這是他自編自導的第4部電影，亦是他期望已久的一部非常個人的作品。

他生於一個美國韓裔移民家庭，並在阿肯色州 (State of Arkansas) 長大，他一直在找一個方式來寫自己的家庭和成長，直到他構思出大衛 (David) 這個人物，讓他一個頑皮、有趣的方式去呈現複雜的成長回憶，並從一個純真、好奇的小孩的視角，去看美麗且奇異的生命。

當這個家庭在在阿肯色州的美國夢近乎摧毀了每一位家庭成員，鄭一朔從中探索一個家庭如何在追尋夢想的道路上尋找方向，更探討更廣闊的人生議題：我們是如何在家庭的牽擊和個人獨立、信念與懷疑、自覺是外人與渴求歸屬之間掙扎與平衡。

在《農情家園》得到片商投資開拍前，鄭一朔早就把劇本給了Steven Yeun看，二人在數年前成為了姻兄弟 (Steven Yeun於2017年與鄭一朔的表妹Joana Pak成婚)。

Steven Yeun 近年在多部作品中演出了打破亞洲人角色定型的人物，而他是在南韓出生並於密西根州 (State of Michigan) 長大的韓裔移民，鄭一朔認為他是少數能夠理解積，以及這個人物的心路歷程的演員。

Steven Yeun融合兩國文化

鄭一朔指，Steven Yeun和一般韓裔美國相比，與別不同：「他來到美國時比大部分移民家庭的孩子年長一點，所以他對韓國的連繫是比較深，但他是在美國中西部長大，所以也很有美國人的感覺。」

導演續稱：「他可以把兩個國家的文化融合起來，但同時又可說是這兩個文化的外人，看他在《燒失樂園》（Burning）中充分地演繹出這種矛盾的感覺，而他這種特質在本片中也起了不一樣的作用，而且非常配合這個人物，因為積及是非典型的韓裔移民，不似其他人那樣居於大城市搞生意，而是對他的人生有不一樣的視野。」