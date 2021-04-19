【封區檢測】荃灣麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈列受限區域　料明早7時30分前完成行動

▲ 當局圍封荃灣麗城花園第二期第4座。（林宇翔攝）

政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午8時起限制在荃灣荃灣麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈指明「受限區域」內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（20日）上午約7時30分左右完成行動。

政府表示，由於麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈今日(19日)發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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記者：蘇文軒