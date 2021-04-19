陳浩濂與300嶺大學生交流　去年本港股市每日平均成交額較前年增49%

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席嶺南大學的大學論壇。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日出席嶺南大學的大學論壇，與現場及線上共約300名同學交流，分享香港作為國際金融中心的定位及未來的發展方向，表示雖然去年新冠疫情影響全球經濟，但去年本港股市，每日平均成交額達到1,295億港元，比2019年增加49%；而新股IPO市場集資金額，本港更於2020年名列全球第二，並於過去12年曾七度奪冠。

他又提到，根據國際資本市場協會的統計，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34%。

至於私人銀行資產管理規模上，在2019年香港排名全球第二，亞洲第一；雖然尚未有2020年的數字，但根據初步數據香港私人銀行業於2020年持續増長，錄得雙位數的增幅。在保險業方面，香港的保險密度為世界第二，亞洲第一。

另外，陳浩濂介紹政府推動金融市場發展的措施，包括於證券市場檢視第二上市制度，推動債券通南向交易，及提升政府債券計劃和政府綠色債券計劃的借款上限等。

他提到，不少在場學生，都對香港的資本市場、保險業務、資產及財富管理業務等近年的表現，以及將來的工作機會感興趣；亦關注金融科技、可持續金融、家族辦公室及大灣區發展機遇，鼓勵他們在課餘裝備及提升自己，為將來投身金融服務業做好準備。

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責任編輯：李淇