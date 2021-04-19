【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王

▲ 英國菲臘親王於日前舉殯，據報英女皇帶了兩件別具價值的紀念物送別亡夫。

英國菲臘親王的喪禮，於當地4月17日在溫莎堡舉行。受防疫措施限制，喪禮只限30名親友出席。據當地傳媒報道，英女皇送別結婚73年的亡夫時，帶上了一張二人的紀念照，及一條菲臘親王生前常用的白色袋巾，傳達她對皇夫的思念。

▲ 英女皇在菲臘親王的喪禮上獨自坐在一角。（法新社圖片）

帶著別具價值紀念物 送別結婚73年摯愛

據英國《每日郵報》報道，英女皇在菲臘親王的喪禮上獨自坐在一角，期間低頭拭淚。報道又引述消息人士透露，在英女皇的隨身手袋裡，放入了一條菲臘親王的「招牌」白色袋巾，以及一張二人在馬爾他的生活照。據報，對於英女皇和菲臘親王，馬爾他是一個非常特別的地方。

▲ 英女皇與菲臘親王居於馬爾他時的生活照。（皇室官網圖片）

在1949至1951年期間，當時於海軍服役的菲臘親王，被派往駐守馬爾他。二人新婚後居於當地，女皇其後曾經形容，那是她一生中最美好的時光之一，因為是她能夠「正常」生活的唯一時間。二人之後不時重返舊地，包括2007年慶祝60年「鑽婚」。

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親自挑選靈柩花環寫悼念卡

此外，靈柩上花環的白色百合、白玫瑰和白色小蒼蘭，均由女皇親自挑選。據報花環的旁邊，放置了一張女皇親筆書寫的悼念卡，被指寫著「in loving memory」，署名為女皇乳名「Lilibet」，是女皇送給結婚73年丈夫的離別禮物。

另外，女皇佩戴的鑽石襟針「Richmond Brooch」，是她最珍貴的珠寶收藏之一，為已故祖瑪麗皇后所贈。據報是瑪麗皇后在1893年大婚時的禮物，被認為是象徵愛情的襟針。

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更多有關英女皇與菲臘親王的愛情故事，即看「英女王14歲戀上菲臘親王 菲臘親王維繫73年婚姻秘訣：寬容是幸福婚姻的要素」。

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責任編輯︰王明芳