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【理大衝突】涉於理大衝突中協助他人逃走　鄭錦滿等人被控意圖妨礙司法公正

社會 19:20 2021/04/19

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立法會議員助理、熱血公民成員鄭錦滿鄭錦滿（左）

立法會議員助理、熱血公民成員鄭錦滿涉與另外6人於前年理大事件中，意圖協助他人逃避警方逮捕，共7人被控意圖妨礙司法公正罪，當中包括1名民政事務署行政主任及1名廣告導演 ，案件今（19日）於九龍城裁判法院首次提堂。案件將轉介至區域法院於4月27日再訊，各被告准以2萬至10萬元保釋候訊，部分被告須守宵禁令等。

6男1女的被告依次為葉嘉祺（27歲；司機）、何志豪（28歲；裝修工人）、鄭錦滿（32歲；立法會議員助理）、陳啟賢（33歲；民政事務署行政主任）、黃逸滔（25歲；無業）、馮思睿（30歲；舞台燈光工人）及林泳汶（31歲； 廣告導演）。

首兩名被告同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指兩人於2019年11月20日連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向，即意圖協助他人逃避逮捕的作為，而明知該些人會被香港警務處逮捕。

鄭錦滿為案中第3被告，他與其餘4名被告則同被控另1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指5人於或約於2019年11月20日連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向，即意圖協助他人逃避逮捕的作為，而明知該些人會被香港警務處逮捕。

案件今提堂時，控方申請將案件轉介至區域法院審理。裁判官經考慮後，將案件押後至4月27日到區域法院再訊。各被告准以2萬至10萬元保釋候訊，不得離港，部份被告須每天到警署報到及須守宵禁令。

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記者：林欣樂

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