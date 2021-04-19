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【城規敗訴】循道衛理教區建築物高度受限提覆核勝訴　城規會被指未徵詢社區需要

社會 19:36 2021/04/19

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涉案物業包括循道衛理大廈。（資料圖片）

香港基督教循道衛理聯合教會於2011年分別就灣仔及油麻地的教區建築物高度被設限，而提出司法覆核，向城規會興訟，法官今（19日）頒下判詞指，城規會未有充分徵詢社區就相關設施的需要，因此裁定循道衛理勝訴，推翻城規會決定。

申請人香港基督教循道衛理聯合教會；答辯人城規會。法官今於判詞中指出，針對申請人於灣仔教區所興建的建築物高度限制，社區需要屬相關考慮因素，答辯人曾反駁指城規會已作考慮，但法官認為城規會當時只因應有關舊灣仔警署和灣仔已婚警署宿舍的重新規劃，而作出相關考慮，並總結指認為灣仔區的政府、機構或社區設施已足夠。法官質疑城規會的結論並沒有足夠證據支持。

至於有關油麻地教區的建築物限制，法官亦同樣認為城規會在作出有關限制前，未有充分徵詢社會對於有關建築物的需求，此舉並不合理，亦違反城規會的法定責任。

法官因此裁定申請人一方勝訴，並下令推翻城規會原有的決定，但由於案件距今已10年，申請人於提出本案後，亦有向城規會提交經修訂的建築圖則，因此就未有下令將有關爭議發還城規會再議。

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記者：楊詠渝

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