【嬰兒猝死】新手爸媽睇演唱會交託湊B　5月大女嬰與阿姨同睡沙發後猝死

▲ 英國一名5個月大女嬰與阿姨同睡沙發，懷疑在睡夢中猝死。

新手父母照顧初生嬰兒的挑戰與壓力巨大，而且需特別留神，以免孩子遭遇任何不差。英國一對新手爸媽因看演唱會的關係，5個月大的女兒由阿姨暫時照顧，可是阿姨抱著女嬰在沙發入睡，醒來後發現她嘴唇及全身發紫，懷疑她在睡夢中猝死。

女嬰暫交託阿姨照顧

據英國《太陽報》報道，事發於2018年5月，直至近日事件才公開，新手父母Shaun Brotherton和Heather Brotherton育有5個月大的女兒Esme，夫妻要去看Ed Sheeran的演唱會，於是Esme的阿姨Danielle提出在自己家裡幫忙照顧她。

那天Esme在阿姨位於曼徹斯特北部的家中過夜，當晚Shaun收到Danielle的來電，表示Esme沒有呼吸，於是夫妻趕赴醫院了解情況，可是卻收到女兒不幸離世的噩耗。Danielle在聽證會上講述事件，稱事發前曾向Esme餵食兩次，她由於出牙不舒服而哭泣，因此在沙發上抱著她︰

我不自覺入睡，嬰兒也睡著了，醒來時的姿勢一樣。

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同睡沙發後嘴唇全身發紫

Danielle指出當時Esme躺在她的肩膊上，面部朝上，當她聽見兒子在樓上哭著要喝奶時，暫時放下嬰兒離開了一會。她回來後開燈，發現Esme有點異樣，而且嘴唇及全身發紫。她立即召喚救護車，職員在電話上著她先為嬰兒進行心肺復蘇法，後來醫護人員到場繼續為女嬰急救，但送往醫院後仍返魂乏術。

據知Esme在預產期19天前緊急剖腹出生，其後接受黃疸治療後出院，回家後開始正常飲食。法醫Naomi Carter指出，Esme原本身體狀況良好，沒有醫學證據可確實證明她的死因。

衞生署︰仰睡預防嬰兒猝死症

據本港衞生署有關「預防與睡眠有關的意外及嬰兒猝死症」資料，嬰兒猝死症是指嬰兒在睡眠時突然死亡，即使透徹地檢查也未能找出死因。常於嬰兒出生後首6個月內發生，尤見於嬰兒2至3個月大時。此症是與睡眠相關的主要嬰兒死因，仰睡可讓嬰兒得到最佳保護，預防嬰兒猝死症。而研究結果證實，以母乳餵哺嬰兒相信可直接預防嬰兒猝死症。

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡姿與偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切關係。由於嬰幼兒臉部向下，不能正常呼吸，最終可以引致窒息。

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責任編輯：王明芳