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【熔斷禁飛】外傭中介指僱主出價上升一成至6,000元　僱主指更多人選擇聘鐘點工人

社會 20:33 2021/04/19

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政府宣布明日起禁止所有由印度、巴基斯坦和菲律賓出發的航班降落香港，為期14日，有外傭中介估計2周將有近1,300名菲傭未能到港。（資料圖片）

政府宣布明日起禁止所有由印度、巴基斯坦和菲律賓出發的航班降落香港，為期14日。菲律賓為本港最大的外傭來源地，有外傭中介估計2周將有近1,300名菲傭未能到港，現時本港轉工外傭的薪金已上升一成至約6,000元，相信供求失衡下有機會再增，認為本港應容許已接種兩劑疫苗的外傭到港。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，禁飛措施對菲傭來港的影響很大，現時每日約有70至100名菲傭到港，措施14日期限內則有近1,300名菲傭無法抵港，相信僱主會觀望14日，或轉聘留在本地轉工的外傭。不過，他指身處本地的外傭工資已上升5至10%至月薪約6,000元，亦會要求有房間、獨立洗手間等工作環境，求過於供下，相信工資或續增。

張結民擔心，當地疫情嚴重，即使14日後重啟航班，很快就再觸及熔斷機制，認為本港應容許已接種兩劑疫苗的外傭到港，而疫苗方面菲律賓已免費為當地官員接種，相信每日多接種100人負擔不大，菲方為從本港賺取外匯亦樂意實行。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，僱主最擔心的是外傭將病毒帶到家中，故可理解港府措施。對於菲傭接種疫苗後可來港，她認為如由該國安排疫苗，責任清晰會更好，惟問題在於該兩劑疫苗是否可靠，如何驗證等，加上沒有醫學專家能肯定接種疫苗後就必定不會傳播病毒，港府需要小心處理。

她指，不少僱主因擔心疫情，寧願選擇本地的鐘點工人，部分時薪更達到100元，認為港府應趁此時思考外傭政策，當外國因疫情，甚至之後因經濟發展起來而減少外傭供應，本港的家庭照顧如何處理，短期內應該完善網上系統，讓僱主可輕易聯絡願意投身家居服務的失業人士，增加供應，而長期更應做好安老政策，減少對於外傭的依賴。

此外，新民黨主席葉劉淑儀預料，禁飛措施僅維持14天，對於外傭市場的影響不大，惟市場原本已因疫情緊張，外傭的工資或有所上升，甚至聽聞有僱主出價8000元聘人。

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記者：徐紹軒

 

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