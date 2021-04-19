【愛美麗狂想曲】陳豪探訪糖尿病人關注患者 阿Mo跟子女多運動保健康

▲ 陳豪任「守護心腎大使」。

陳豪（阿 Mo）忙於拍劇不忘關注健康！近日擔任「守護心腎大使」的陳豪，夥拍香港復康會、內分泌及糖尿科盧國榮醫生、心臟科梁達智醫生及腎病科鄧智偉教授，一齊拍攝以真人真事作為藍本的糖尿病健康教育短片《糖尿…不只是糖尿》，向公眾及病友推廣糖尿病和心腎併發症的風險。

片中陳豪親身探訪兩名糖尿病人，了解病人如何面對因糖尿病而引起的心腎併發症，劇中兩位病人均受糖尿病影響，分別出現了心血管併發症和腎衰竭，以致他們和家人的生活質素都大受影響。

陳豪並到病人家中了解他們的心路歷程，又陪他們買餸，發現糖尿病人在病情管理和飲食上有很多謬誤。陳豪希望藉著短片，反映糖尿糖病人的心路歷程、困難，帶領人們了解怎樣對抗糖尿病的心腎併發症。

▲ 了解糖尿病併發症。

陳豪本身只知道糖尿病對身體不好，今次拍攝完才知道糖尿病除了「糖尿眼」、「糖尿腳」等併發症外，更有機會破壞心血管、微血管等，造成糖尿心衰竭、糖尿腎衰竭這些嚴重併發症，因此呼籲大家要多檢查身體。

平日很注重健康的陳豪，分享在家中的飲食和生活習慣：「我們在家食飯都盡量少油、鹽、糖，對子女成長期的飲食更加注重，每當有閒暇時就更會帶同子女們一起多做運動。」他也在片中認識到醣質換算技巧（即透過簡單的計算得知每餐的碳水化合物攝取量）以及適合他們的甜食餐單，更加一展廚藝。

▲ 陳豪一向注重健康。

「守護心腎大使」陳豪將繼續往返內地拍攝新劇，「疫情令我更加審慎照顧自己和家人的健康，希望各位看過短片後，會更審慎關注自己和身邊的人的健康狀況！」。