工程師學會聲明指林超英指控不實　指發展人工島須考慮氣候變化因素

▲ 工程師學會會長源柏樑。（資料圖片）

天文台前台長林超英就政府擬發展人工島，昨日（18日）於報章發表公開文章。香港工程師學會發聲明稱，天文台前台長林超英對學會及執委會成員，提出嚴重不實指控。學會回應稱，對於有個別人士、團體或機構，持續對學會作出不實或具誹謗性的指控或報導，工程師學會保留一切法律權利。

聲明稱，在發展人工島方面，學會一直強調其發展規劃，必須考慮氣候變化帶來的影響，如海平面上升及風暴潮等因素。學會認為，任何填海工程，均須經詳細研究方能設定實質填海造地高度，而建造更高的海堤、設置弱波石或在沿海地區規劃更寬的海濱長廊等，可增強人工島適應氣候變化的能力，以應付海平面上升或風暴潮等潛在影響。

有關發展規劃，政府將進行相關研究，學會會繼續以工程專業知識就人工島發展提供意見，同時繼續會密切留意聯合國對氣候變化的最新報告，就着海事工程的設計標準發表意見。

林超英昨於報道稱，這幾年工程界出現害群之馬，令「工程師」這個金漆招牌蒙污，香港工程師學會沒有嚴肅處理犯規人等，甚至本身也涉嫌忘掉專業，參與誤導社會，令人扼腕嘆息。工程師學會作為專業團體，不應該為了自己或某些集團的利益，盲撐某些工程，罔顧事實發言，把不需要建的講成必須建，把存在的危險講成不存在，更不應踩入其他不熟悉的專業（如氣象和海洋），胡亂拼湊對所撐工程有利的外行說法，誤導市民、議員和政府。

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記者：吳卓峰