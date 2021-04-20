【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略

▲ 中大醫院行政總裁馮康認為，在醫院智慧化過程中，使用科技並不是最終目的，最重要是改善病人的旅程。（梁偉榮攝）

運用科技推動「智慧化、數碼化」，是各行各業，包括醫療界別的趨勢。今年1月啟用的中大醫院以「智慧醫院」作為定位，行政總裁馮康認為，在醫院智慧化過程中，使用科技並不是最終目的，最重要是改善病人的旅程，當中需要的是全面策略，如何配合工作流程和科技；而醫院的閉環管理系統則對醫管局等具參考價值。

中大醫院在今年1月啟用試業，提供普通科門診、專科門診等服務。醫院以「智慧醫院」為定位，馮康表示，醫院在開業初期頗為暢順，例如首月為了電腦系統作兩手準備，平行運作電子及傳統病歷紀錄，但一個月後同事已有足夠信心，不需要用實體紀錄。

他說，起初以為較年輕的醫生護士早已習慣公立醫院的無紙化運作，能順利過渡，但發現「智慧醫院」的系統只能反映其醫院獨有的作業流程，醫護也需要重新掌握。

不過，系統到目前為止無出現大問題，基本上只有可即日解決的小問題，比想像中好。馮康指，智慧醫院是一個方向，不是第一日就要做得到，例如室內導航、實時定位系統等都非第一階段推出，許多智慧基建應用，都要隨着服務逐步擴展才能配合。

他強調，醫院智慧化的目的是為了幫到病人的治療效果和安全保障做到最好，「唔係為咗有新科技玩。」中大醫院的團隊曾經到外國和內地參考，惟他坦言，外國雖有不少人談論智慧醫院的概念，應用方面卻不全面；內地近年發展較快，卻比較拼湊而成（patchy），例如有一家醫院的WiFi網絡基建不強，最終總共用了7種獨立的機械人系統做不同功能 。

他坦言，外地可參考的東西不多，團隊回來後明白到智慧醫院是需要全面策略，側重點在於改善病人旅程，「每個醫療系統的運作都不同，機器目的是幫助人做事，所以要視乎工作流程、標準，如何人、機、物三方面溝通」，其中一簡單例子，就是中大醫院建成時已有整體、高速的WiFi系統，可以經網絡傳送文件，不需要用機械人。

馮康認為，中大醫院和醫管局的智慧化過程不同，後者的規模大，複雜性更高，故現時從將軍澳、天水圍等中小型醫院推動智慧化是好策略。中大醫院在於管理上達成閉環系統，如藥物的閉環管理可將潛在人為錯誤減至最少，對醫管局和其他醫院有參考價值。

此外，中大醫院是中大屬下的機構，馮康表示，醫院一方面貢獻醫療體制改革，另一方面作為大學醫院，若大學有新發展，能夠在醫院轉化應用，較以往經公立醫院更快。

醫院也與科學園和數碼港的初創公司接觸，希望幫助有關公司，甚至在醫院某些地方作試驗，推動香港的科技，特別是醫療科技的發展。

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記者：徐紹軒