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【疫苗接種】本港累計接種疫苗突破112萬劑　昨日10人打針後送院2人須留院

社會 22:23 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府已為市民接種共約112.4萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫苗接種計劃今日（19日）踏入第53日，政府表示已為市民接種共1,123,500劑劑疫苗，當中約約741,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約380,500名接種科興疫苗，約360,800名接種復必泰疫苗。約382,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約233,300名接種科興疫苗，約148,800名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時，過去24小時內共約有32,400名市民接種了疫苗和約21,600名市民在網上預約接種疫苗，其中約有5,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,300人在社區疫苗接種中心接種，約2,700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有10,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,100人在社區疫苗接種中心接種，約3,100人是在私家醫生和診所接種；約有16,400名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有700名

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；約4,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，過去24小時共有10宗送院個案，其中七人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

過去24小時共有10宗送院個案（政府新聞處）

相關報道：

本港今日(19日)新增12宗新冠肺炎確診個案，11宗涉及輸入個案，1宗為本地感染，未有新增源頭不明個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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