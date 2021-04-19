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【電話騙案】90歲老婦遇假冒公安騙案損2.5億元　創歷年最高涉案金額

社會 23:14 2021/04/19

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電話騙案肆虐，一名90歲老婦被騙去2.5億元，接獲假冒內地公安來電，警方指，是歷年涉及最高金額的假冒內地官員電話騙案。

該名老婦居住在山頂獨立屋，與1名外籍司機及兩名家傭同住。受害老婦去年接獲聲稱「內地公安」來電，稱懷疑她的身份遭人盜用並涉及嚴重案件，指令她轉帳個人存款到指定戶口，以查證是否涉及洗黑錢。由於對方能說出其個人資料，老婦遂不虞有詐，先後11次轉帳共2.5億元。

雖然家中女傭曾起疑並通知事主的女兒，但事主女兒僅派親戚跟蹤母親未有即時報案，直於今年3月，始說服事主報警及揭發事件，但只能凍結騙徒戶口900多萬元。警方在上月25日拘捕一名19歲理大一年級生，據悉他亦是受害者，其後被騙徒利用作傀儡，負責擔任「內地公安」的角色。警方稱銀行職員都曾經起疑心，但事主稱匯款來購置物業，對方就無再跟進。

警方表示，今年首3個月共錄得200宗個案，較去年同期的169宗，增幅逾兩成；而損失金額由去年1至3月的約5,400萬元，升至3.5億港元，上升高達5倍。

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責任編輯：蘇文軒

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