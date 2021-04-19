【強制檢測】荃灣新青大廈、大圍美庭樓納強檢　3幼園爆上呼吸道感染同須檢測

▲ 政府今(19日)已在中環雲咸街中央廣場，為須接受強制檢測人士的中央廣場員工及訪客增設流動採樣站。程志遠攝

政府在4月19日深夜發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處五個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，包括荃灣新青大廈及大圍美田邨美庭樓，兩幢住宅大廈均有新增一宗或以上初步確診個案；另外2所幼兒園暨幼稚園及1所幼兒園則因為爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告，包括新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)及北角東華三院方樹泉幼兒園。

任何在4月6日至19日期間，曾身處上述5個指明地方超過2小時的人士，須於4月21日或之前接受檢測。受檢人士若在4月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。食物及衞生局發言人表示根據抗疫新路向，當局會盡早把與初步確診個案相關的地方納入強制檢測公告，「目標走在疫情之前，針對性地及早堵截社區傳播鏈。」

另外，政府今(19日)已在中環雲咸街中央廣場，為須接受強制檢測人士的中央廣場員工及訪客增設流動採樣站。政府明日(20日)會在大圍美田社區會堂，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。

4月19日納入強制檢測公告的大廈名單：

住宅大廈(新增一宗或以上初步確診個案)

1. 荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈

2. 大圍美田邨美庭樓



學校：

1. 新屯門中心L3樓新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)

2. 元朗鳳群街2號年發大廈1樓心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)

3. 北角福蔭道7號民政事務總署銅鑼灣社區中心地下東華三院方樹泉幼兒園

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強