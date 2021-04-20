【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術

▲ 中大醫院9月派醫生赴威院處理新症，另接收部分病人作日間手術。（梁偉榮攝）

試業首3個月運作順利，中大醫院已於本月12日進入第二階段，包括延長普通科門診服務時間、加開手術室及增加住院病床等，其後每3個月將陸續加開更多服務。

該院行政總裁馮康向本報透露，今年9月起將協助本地公立醫院，縮短病人輪候時間，首階段會派醫生到同位於沙田區的威爾斯醫院李嘉誠專科診所，處理內科穩定新症病人，亦會接收部分病人到中大醫院做日間手術。

游說病人轉投私院 難度高

中大醫院現普通科門診服務時間，已延長至每日10小時，每星期服務6天，而手術室則開放4個、住院病床亦由20張增至83張，並公布多逾80項手術定價收費套餐。馮康表示，該院其後每3個月會陸續投入更多服務。

此外，公立醫院輪候時間長一直為人詬病，根據中大醫院批地契約，該院承諾在運作的第5年起，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6,600宗新日間手術個案；馮康表示，有信心「一定做到大家同意的數目」。

馮康透露，由於公院病人對轉投私院存有疑慮，尤其涉慢性或長期疾病患者，「說服病人去私家（醫院）要用好多effort（努力），同10個病人傾，得1個肯去，跟進問題亦較複雜」，故威院建議中大醫院主要派醫生到該院李嘉誠專科診所，協助處理內科穩定新症病人，及安排部分病人到中大醫院做日間手術；馮康表示，計劃料於本年9月試行，並已獲食物及衞生局同意。

中大醫院以「智慧醫院」作為定位，行政總裁馮康認為，在醫院智慧化過程中，使用科技並不是最終目的，最重要是改善病人的旅程，詳情請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文