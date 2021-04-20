【育兒貼士】新手媽媽最怕洗臍帶致BB流血　5個步驟清潔護理嬰兒臍帶

▲ 5個步驟清潔護理嬰兒臍帶

新手媽媽必然遇到的湊B難題，一定包括「洗臍帶」。媽媽最怕自己粗魯又欠經驗，令BB肚臍位置滲血水，最怕會錯手弄痛BB，嚴重導致發臭、發炎。

有媽媽在討論區曾分享，BB肚臍位置流血，媽媽急急去急症室，經醫生觀察及護士印乾血後已停止「流血」，醫生亦向媽媽表示BB非流血，流出的是臍帶分泌，著媽媽如太擔心，可翌日再帶BB回醫院檢查，但媽媽回家後再見肚臍位置滲出分泌物，令媽媽非常緊張。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一般而言，嬰兒的臍帶一般會在出生後5至10天乾脫，但部分嬰兒的臍帶可能需要長達三星期或更長的時間才會脫落。如果臍帶在寶寶滿月時還未脫落的話，便要請教醫生。而照顧者必須替BB保持臍帶清潔及乾爽。每當發現臍帶底部，即臍帶與肚皮連接的位置，有較多分泌物積聚時，便須清潔臍帶底部。一般而言，會在沐浴或換尿片後會有有較多分泌物，因此會在這些時間清潔。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

清潔臍帶方法

1. 清潔臍帶之前，首先要洗乾淨雙手。

2. 預備乾淨的棉花棒、凍滾水或 70 至 75 度的消毒火酒。

3. 先用凍滾水或火酒弄濕棉花棒來清潔臍帶的底部，即臍帶與肚皮連接的位置。

4. 每抹一次，便要更換一枝新棉花棒，以同樣方法繼續清潔，直至臍帶底部完全乾淨為止。

5. 最後，再清潔臍帶，清潔時千萬不要過分用力而令臍帶受損或出血。

清潔臍帶小貼士：用凍滾水VS火酒

據衛生署引述研究指出，使用涼開水或消毒劑清潔臍帶底部對減少臍帶感染機會沒有明顯分別，如使用酒精清潔可能令臍帶需更長時間才脫落。而衛生署亦提醒各位新手媽媽，請勿用任何敷料包紮肚臍或塗任何藥物，如：油、膏、臍粉、膠布等。不宜把尿片包裹得太緊及應盡量將尿片置於臍帶下，除了可保持臍帶乾爽，亦可避免嬰兒在活動時，臍帶被尿片磨擦，引致損傷出血。

臍帶出血要即時睇醫生？

新手媽媽最怕見到BB臍帶位置滲血，如遇滲血情況，媽媽請先冷靜。據衛生署指出，臍帶脫落時，你可能會發現有少量血水染在尿片上，這是正常的。只要繼續用涼開水清潔直至肚臍完全乾爽。大概2至3天後，傷口癒合，就不會再有血水滲出。

不過，如有以下情況，請盡早帶嬰兒回母嬰健康院或到普通科門診/家庭醫生求診：

臍帶可能受感染的症狀，如：臍帶底部皮膚紅腫、有臭味或有異常分泌物

肚臍長出肉粒

當嬰兒啼哭時，臍帶或肚臍凸出

另外，臍帶若有大量出血的情況，請立即前往急症室求診，讓醫護人員盡早替嬰兒止血及找出出血的原因。

如各位新手爸爸媽媽有任何湊仔疑問，歡迎向TOPick【投稿】！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣