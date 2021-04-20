【封區檢測】荃灣麗城花園及芙蓉大廈1195名居民檢測　沒有發現確診個案

▲ 政府於4月19日晚上8時列荃灣芙蓉大廈為「受限區域」。（陳國峰攝）

港府昨晚（19日）再封區檢測，由昨晚8時起限制在荃灣麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關行動今（20日）早約7時完成強制檢測行動1195名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府昨日分別於荃灣麗城花園第二期第4座及荃灣芙蓉大廈為逾千名居民作檢測，當中沒有發現確診個案：

荃灣青山公路荃灣段620號麗城花園第二期第4座：截至今日凌晨1時，約915名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另於上址「受限區域」內派員到訪約300戶，當中約15戶在過程中沒人應門。



荃灣芙蓉街1-5號芙蓉大廈：截至今日凌晨一時，約280名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另於上址「受限區域」內派員到訪約120戶，當中約20戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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記者：郭詩詩