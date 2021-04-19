【理大衝突】逃離時被搜出摺刀等武器　興趣班導師認罪候判

▲ 被告今（19日）於九龍城裁判法院承認控罪。（資料圖片）

前年11月警方包圍理工大學，25歲興趣班導師涉在逃離時被捕，被搜出摺刀及鐳射筆等，導師被控1項在公眾地方藏有攻擊性武器，今（19日）於九龍城裁判法院承認控罪。辯方求情指被告原患過度活躍症，童年曾遭受家暴等，但仍努力自創雜耍及魔術表演公司，幫助有不幸童年的學生。案件押後至5月3日判刑，以索取被告的精神科等報告。

涉案被告為興趣班導師黃錫鴻（25歲），他被控1項在公眾地方藏有攻擊性武器。控罪指他於2019年11月19日在理工大學外公眾地方管有攻擊性武器，即1把摺刀及可發出鐳射光束的裝置。

案情指，2019年11月17日至19日期間，約4,000名示威者在理工大學外聚集，包括在附近天橋、紅隧出入口、暢運道等地方，有人投擲磚頭及汽油彈，另有人損壞設施，警方築起防線，並包圍理工大學所有出入口。警方作出警告，但衝突仍持續，警員要求理大內的人放下武器、有秩序離開，卻有人不願離開。

警員其後發現，有一名示威者在康達徑逃跑，警員隨即制服，並以暴動罪名作出拘捕。警員在被告前褲袋搜出摺刀，袋中則被搜出可發出鐳射光束的裝置及繩子等。

辯方今求情時指，被告有讀寫障礙及過度活躍症，在激烈社會氛圍下，做事容易衝動。但被告承諾不再重犯，並親自撰寫求情信指，自己成長於單親家庭，母親與胞姊均患精神問題，他則長期遭受家暴，而且他服藥會全身抽搐，故無法服藥，但他及後自學雜耍及魔術，成立相關公司教導學生，是希望幫助有不幸童年的小朋友成長。

辯方又引社工等人寫的求情信指，被告用心教導，令雜耍不只是課外活動，而在校內組成了一個表演團體，令弱勢自卑的學生，變得自信及主動。辯方強調，被告雖然年少受到創傷，而且在不穩定的狀況下成長，但仍能擺脫過去陰影，貢獻社會，提議法庭可考慮索取背景報告及精神評估。

裁判官將案件押後至5月3日判刑，以索取被告的背景報告及精神科報告。

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記者：林欣樂