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【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】

娛樂 10:29 2021/04/20

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梁朝偉演出《尚氣與十環幫傳奇》。

Marvel首以華人超級英雄為題材的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），電影由思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演，因疫情上映日期一度延遲，至昨晚終釋出首個官方預告，當中梁朝偉演的要角「文武」（Wenwu）極有霸氣。

《尚氣與十環幫傳奇》因有華人電影首條預告今日終於出爐。除了見到主角劉思慕的尚氣造型外，飾演「文武」（Wenwu）前稱滿大人的梁朝偉，霸氣盡現。

梁朝偉演《尚氣》文武原型來自漫畫中的「滿大人」。

偉仔主導英語旁白

《尚氣》的首個官方預告長約２分鐘，主角劉思慕、梁朝偉、Awkwafina、張夢兒及反派Florian Munteanu都有登場。從預告內容，主要講述文武與兒子尚氣的關係，梁朝偉並主導了整條片的英語旁白，大晒流利英文。

不過，有影迷覺有點不似梁朝偉聲音，惟相信旁白經過後製聲音處理，事實貴為康城影帝的梁朝偉，多次在國際影展講流利英語，相信念英文對白絕沒問題。

片中的尚氣自小就接受父親文武的嚴格訓練，要訓練成「連世界上最危險的人也殺不了的人，」並予尚氣十年的時間過自己生活，之後要求兒子回到身邊。可是，尚氣最後推卻了父親，因知道父親可能是十環幫恐怖組織的首領。

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影片並有內地女星張夢兒演出，預告片也有現身，另外，還有楊紫瓊和陳法拉參演，片段似卻未見出現，但在預告曝光後，陳法拉即IG留言：「First look at @shangchi Spot me? I’m hiding.」，意即她有隱藏片段。

外媒相信其中一個蒙面角色，及一個遠鏡的動作場面，便是陳法拉和楊紫瓊。

撰文 : TOPick柴犬出動

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