【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】

▲ 梁朝偉演出《尚氣與十環幫傳奇》。

Marvel首以華人超級英雄為題材的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),電影由思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演,因疫情上映日期一度延遲,至昨晚終釋出首個官方預告,當中梁朝偉演的要角「文武」(Wenwu)極有霸氣。

《尚氣與十環幫傳奇》因有華人電影首條預告今日終於出爐。除了見到主角劉思慕的尚氣造型外,飾演「文武」(Wenwu)前稱滿大人的梁朝偉,霸氣盡現。

▲ 梁朝偉演《尚氣》文武原型來自漫畫中的「滿大人」。

偉仔主導英語旁白

《尚氣》的首個官方預告長約2分鐘,主角劉思慕、梁朝偉、Awkwafina、張夢兒及反派Florian Munteanu都有登場。從預告內容,主要講述文武與兒子尚氣的關係,梁朝偉並主導了整條片的英語旁白,大晒流利英文。

不過,有影迷覺有點不似梁朝偉聲音,惟相信旁白經過後製聲音處理,事實貴為康城影帝的梁朝偉,多次在國際影展講流利英語,相信念英文對白絕沒問題。

片中的尚氣自小就接受父親文武的嚴格訓練,要訓練成「連世界上最危險的人也殺不了的人,」並予尚氣十年的時間過自己生活,之後要求兒子回到身邊。可是,尚氣最後推卻了父親,因知道父親可能是十環幫恐怖組織的首領。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

影片並有內地女星張夢兒演出,預告片也有現身,另外,還有楊紫瓊和陳法拉參演,片段似卻未見出現,但在預告曝光後,陳法拉即IG留言:「First look at @shangchi Spot me? I’m hiding.」,意即她有隱藏片段。

外媒相信其中一個蒙面角色,及一個遠鏡的動作場面,便是陳法拉和楊紫瓊。