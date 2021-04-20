【封區檢測】荃灣芙蓉大廈10人未接受檢測　當局已發出強制檢測令

▲ 政府解除荃灣麗城花園第二期第4座為「受限區域」。（程志遠攝）

港府昨晚（19日）再封區檢測，由昨晚8時起限制在荃灣麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關行動今（20日）早約7時完成強制檢測行動1195名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有10名芙蓉大廈居民未接受檢測。

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政府今早約7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

荃灣麗城花園第二期第4座：相關執法行動於上午約9時45分完成，政府共檢查了約415名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

荃灣芙蓉大廈：相關執法行動於上午約9時15分完成，政府共檢查了約180名受檢人士的檢測報告，發現有10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩