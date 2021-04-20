【大台改革】TVB推「限廚令」剎停烹飪節目　肥媽鼎爺封刀僅《煮場爭霸》添食

▲ TVB推「限廚令」，肥媽、黎諾懿，及李家鼎等人的節目受影響。

TVB自曾志偉上場，內部人事大調動後，便對綜藝節目進行大改革，由今月起推出一連9套新節目，包括話題熱度最高的《開心大綜藝》。早前，無綫大股東黎瑞剛曾公開批評TVB，其中提到電視台的烹飪節目泛濫，遂有報導指TVB即推出「限廚令」！

▲ 黎諾懿原定本月往內地拍新飲食節目。（Instagram圖片）

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黎瑞剛早前在報章訪問中，罕有對TVB強烈批評，更直言「非常不滿意」，並指出TVB「節目老化」、「製作技術落後」、「不能老是天天做菜」等，需製作有創意節目，令TVB又再迎來新一輪改革。

今日有報導指，TVB「限廚令」消息一出，最先受牽連的便是去年憑網上節目《疫境廚神》彈出的藝人黎諾懿，原定於本月底出發深圳及上海，拍攝有關當地特色食物的節目，雖已如箭在弦，但仍受「限廚令」影響而緊急煞停。

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「限廚令」突然推出，令黎諾懿的新節目受影響，有報道就指黎諾懿未有怠慢，反而主動出擊，成功獲內地拍攝網絡大電影的機會，並預計要在內地逗留半年時間拍攝。

肥媽鼎爺節目或停

另外，要數TVB近年最深入民心的烹飪節目定必包括由肥媽及陸浩明主持的《食平D》系列，及李家鼎的《阿爺廚房》，兩個皇牌飲食節目也被指將受「限廚令」影響並暫停拍攝。

▲ 《食平D》系列疑被停。（網上圖片）

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不過，今年初TVB曾邀來中廚黃亞保及西廚張錦祥，拍攝烹飪比賽節目《煮場爭霸》，節目由嘉賓出場，指定一項食材讓2人各用中西方式烹飪比試再試食。

年初節目播出時因引起不少觀眾關注，連帶黃亞保及張錦祥也人氣急升，故今次「限廚令」下，《煮場爭霸》就可獲豁免，並拍攝全新一輯真人騷《煮場挑戰賽》。而節目已開拍，由2人外出訪尋素人名廚再分成兩隊對賽，預計於5月播出。

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