【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案　下午設疫情記者會

▲ 消息指今日新增約8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，本港今（20日）新增約8宗確診個案，醫管局和衞生署衞生防護中心今日下午將舉行疫情記者會交代詳情。

DSE2021試場防疫措施：

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昨日（19日）本港新增12宗新冠肺炎確診個案，11宗涉及輸入個案，1宗為本地感染，未有新增源頭不明個案。

昨日一宗本地個案（個案編號：11696），涉及一名84歲老翁，一直未有病徵，居屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓，為早前第11645宗確診患者的同一樓層的相鄰單位。詳情即看：【下一頁】

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

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記者：陳麗娜