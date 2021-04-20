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【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案　下午設疫情記者會

社會 12:56 2021/04/20

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消息指今日新增約8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，本港今（20日）新增約8宗確診個案，醫管局和衞生署衞生防護中心今日下午將舉行疫情記者會交代詳情。

DSE2021試場防疫措施：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

昨日（19日）本港新增12宗新冠肺炎確診個案，11宗涉及輸入個案，1宗為本地感染，未有新增源頭不明個案。

昨日一宗本地個案（個案編號：11696），涉及一名84歲老翁，一直未有病徵，居屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓，為早前第11645宗確診患者的同一樓層的相鄰單位。詳情即看：【下一頁

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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