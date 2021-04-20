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【虐殺女童】生父及繼母謀殺罪成囚終身　繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年

社會 15:22 2021/04/20

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虐殺5歲女童父親及繼母謀殺罪成囚終身，繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年。

5歲女童遭父親及繼母虐待致死，與當時8歲的小兄長身上各有逾130處傷勢。涉案父親及繼母早前於高等法院經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，而繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪成，3人還押至今（20日）午判刑。涉案父親及繼母就謀殺罪被依例判囚終身，兩人另就早前承認的殘暴對待兒童罪，各被判囚9年半，與謀殺罪同期執行；繼外婆則被判囚5年。

涉案父親早前求情指，他只是錯誤地向子女施以過份的體罰，他其實只想教好子女，並指將個別事件分開來看，父親對兩兄妹的體罰並不算嚴重，只是日積月累讓最終後果比較嚴重。

涉案繼母早前則求情指願為Z的死負責任，反映她早有悔意，而且她亦十分關心兩兄妹，一家人曾有過快樂時光，繼母又強調無意傷害兩兄妹，只為教好他們。

涉案繼外婆早前則求情指，她亦處於一個困難的處境，因為她亦擔心女兒和女婿會被捕，若然她直接將兩兄妹送院，她變相是將女兒和女婿送入監牢，因此她只能勸阻兩人打小朋友。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）早前經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，兩人另於早前承認兩項殘暴對待兒童罪；繼外婆（57歲、會計文員）原被控4項殘暴對待兒童罪，惟陪審團僅就繼外婆忽略兩兄妹而裁定其兩項罪成，另兩項涉及虐待兩兄妹的控罪則罪名不成立。

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記者：楊詠渝

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