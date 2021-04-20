【虐殺女童】生父繼母謀殺罪成囚終身　繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年　官引聖經指認罪必獲赦免

▲ 虐殺5歲女童父親及繼母謀殺罪成囚終身，繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年。

5歲女童遭父親及繼母虐待致死，與當時8歲的小兄長身上各有逾130處傷勢。涉案父親及繼母早前於高等法院經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，而繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪成，3人還押至今（20日）午於高等法院判刑。涉案父親及繼母就謀殺罪被依例判囚終身，兩人另就早前承認的殘暴對待兒童罪，各被判囚9年半；繼外婆則被判囚5年。

法官判刑後特別向繼母稱：

我見你作證嘅時候拎住《聖經》宣誓，《約翰一書》1章9節講到，我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我相信你都記得。

繼母聞言並沒有反應，退庭後有旁聽人士大叫「畜牲！」

法官判刑時指，涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）被裁定謀殺罪成，必須被依列判囚終身，因此法官只集中處理殘暴對待兒童罪的判刑。法官指本案涉及針對兩名小朋友、長達5個月的極端虐待，法官亦考慮到本案的特點包括：

家庭中共有3名小朋友，但只有其中兩人被針對

兩人均受到嚴重而廣泛的傷害

時間長達5個月

兩名被告為掩飾小朋友傷勢而向學校作虛假解釋

兩名小朋友均沒有得到適切治療

背後是出於被告想逃避法律責任的自私動機

除虐待外，兩名小朋友亦曾受到傷害自尊的懲罰，包括被長時間罰企和跪下，並需長時間看著家人吃晚飯

兩名小朋友必然受到心理創傷

法官亦考慮到繼母與兩名小朋友相處時的張力，小朋友有時不乖或者對繼母有些對抗性的態度，因此法官接受繼母於案發時正蒙受壓力，而家庭之中亦可能曾有些快樂時光，但法官認為，這些快樂的片段只是兩名小朋友悲慘生活中僅有的慰藉。



針對女童Z的案情，法官指無可否認Z身上的傷勢是由兩名被告造成，兩人均持續虐待Z，而繼母作為Z的主要照顧者，並且負責為Z洗澡，她不可能沒有意識到Z傷勢的嚴重性。

而Z身上外露部分和面上均有傷勢，父親亦必然留意到，父親亦承認他曾目睹繼母為Z料理其中一個潰瘍傷勢，因此他必然清楚知道Z的情況。



法官又指，有時父親對於繼母的回覆可構成煽動或鼓勵繼母對Z造成更多傷害，父親辯稱他只時為了安撫繼母，但實在有違常識。



法官認為兩名被告是在明知Z傷勢嚴重性的情況下，持續虐待Z，有時更會於同一部位重覆虐打Z，Z膝蓋後方和肩膊上的潰瘍傷口就是這樣造成的。兩人更不止用手打Z，亦會用衣架和藤條等工具，打Z一些脆弱的部位，例如法醫的就提到Z頭部的瘀傷，有機會時Z生前一、兩天玩「飛高高」時，頭部被撞上天花所造成。



除了虐打外，Z亦不時被罰企、被綁起雙手和只准在睡袋內睡覺等，被告曾解釋綁起Z時為了防止她偷食物，但這說法並不合理，因為Z只是在不准吃晚飯的時候，才在家裡找食物。

至於辯方又解釋綁起Z是為了防止她抓傷口，法官則認為最有效的做法應該是帶她求醫。雖然繼母曾處理Z的傷勢，但明顯並不適當和不合標準，繼母只是出於想掩飾虐兒一事，才自私地拒絕帶Z求醫。



針對小兄長X的案情，法官則指X同樣曾遭嚴重而重覆的虐待，最嚴重的情況是遭父親以藤條打逾30下。X亦曾在校方得知他受虐後，再被體罰以作懲戒，而被告不准X吃飯亦引致他體重不足和營養不良。除了體罰外，X所受到的心理創傷亦不容忽視，相信這些創傷亦會伴隨他一段長時間。



法官因此就有關兩名被告虐待Z的控罪，以判囚9年9個月為起點；而有關虐待X的控罪，則以判囚9年為起點，除了兩人認罪而獲減刑三分一外，法官不認為有其他減刑因素。

對於繼母曾傳召精神科醫生證明她於案發時患有嚴重抑鬱症、判斷力受影響，法官指他無法得知陪審團的相關判斷，但觀乎陪審團裁定繼母謀殺罪成，反映陪審團認為即使她患有抑鬱症，程度亦不足以讓她無法有意圖而對Z造成身體嚴重傷害，因此法官不認為繼母可基於精神狀況而獲得進一步減刑。



法官因此就謀殺罪，分別判以父親及繼母判身監禁，而就兩項殘暴對待兒童罪，則分別判以兩人入獄9年半，刑期與終身監禁同期執行。

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記者：楊詠渝