【Chill Club】林家謙成大贏家疑壓力爆煲　Serrini慰問網民開群組關注健康

▲ 林家謙於《Chill Club推介榜年度推介20/21》上發表感言時引起討論。

前晚舉行的ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》備受樂迷關注，奪得6個獎項的林家謙多次上台分享感言，不過性格低調內斂的林家謙，似乎未有作好多次上台的準備，因而木無表情且說話內容不多，其台上表現成為網民討論的熱話。

向來專注音樂創作的林家謙受訪時稱擔心獲獎後會帶來壓力，而好友Serrini（梁嘉茵）則呼籲大家好好愛護家謙。

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▲ 林家謙於《Chill Club推介榜年度推介20/21》奪得6獎。（越玲瓏 攝）

得奬時木無表情

有網民將林家謙今年初在TVB《勁歌金曲頒獎禮》及ViuTV音樂頒獎禮時的反應作比較，指他在TVB獲獎時笑容滿面，但在ViuTV的台上卻似一臉嫌棄，木無表情，隨即引起不少網民討論。

有網民為林家謙護航，指他以前一直做幕後工作未能適應如何在幕前應對觀眾，以致因「老是常出現」於台上而飽受壓力。更有網民於社交平台開設「林家謙壓力狀況關注組」群組，為其表現作出解釋。

林家謙的好友Serrini出言相助，呼籲大家：「愛護家him，你我有責。」

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▲ Serrini（梁嘉茵）。（梁樂欣 攝）

家謙：擔心拿獎後帶來壓力

林家謙日前接受TOPick訪問時曾坦言很怕「大贏家」等這些稱號，並直言心情頗為矛盾，擔心拿獎後帶來壓力，不知如何去享受這份喜悅。他希望：「大家不要在focus在『大贏家』稱號上，focus在我音樂上。」

對於成為民選年度男歌手，林家謙指從來不愛拉票，覺得大家喜歡投票便投，他說：「都有好多人『插』我㗎，凡事有好亦有壞，我個人比較犯賤，少少不好的事情也會放大去思考，不知這獎會否加添壓力，希望不會啦。」

從幕後走到幕前，他未有因轉型而感到壓力，卻因所獲取的成績而增添壓力，「因為起初沒想太遠，沒有簽公司或甚麼鴻圖大計，一手一腳創作歌曲兼自己『行台』，現在的成績超出預期，都不知道如何面對，明天再想。」

▲ 網民為林家謙開設關注群組。（網上截圖）

昨晚（19日），林家謙更新其社交平台，並寫道：

感謝 @viutv #ChillClub年度推介頒獎禮 給予肯定和難忘的表演機會，也多謝每一位投票的樂迷 🙏🏻

很感恩得到大家對我音樂的厚愛。由頒獎那一刻到現在，我還在努力消化當中，亦知道除了在音樂上，

在表達自己方面亦有很大的學習和進步空間。衷心感謝每一位支持和信任我的朋友與歌迷 ♥️

同場加映：林二汶專訪