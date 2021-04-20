【明星理財】麥明詩200萬轉讓龍床盤予母親　僅賺9.1萬回復首置身份或再入市

▲ 麥明詩200萬轉讓龍床盤予母親，低於市價兩成仍賺9.1萬回復首置身份。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）於2019年以190.9萬購入屯門「龍床盤」菁雋的開放式單位，近日市場消息指Louisa以200萬將物業轉手，登記買家正是其母麥何小娟，估計麥明詩是次以內部轉讓方式，回復首次置業身份，打算再度入市。

麥明詩與哥哥麥明山於2019年7年，共斥資620.2萬購入屯門菁雋3個單位，哥哥持有其中兩個單位，而麥明詩則以首次置業身份，以190.9萬買入菁雋9樓30室，實用面積為141平方呎的「龍床盤」開放式單位。

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▲ 麥明詩與哥哥麥明山於2019年一同置業。（instagram圖片）

以低市價逾兩成易手

根據土地註冊處資料顯示，於上月18日麥明詩持有的單位以200萬易手，登記買家為Louisa的母親麥何小娟，相信是次交易僅屬內部轉讓，涉及的厘印費僅100元。

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▲ 麥明詩一家四口。（instagram圖片）

據知早前該單位以以290萬放盤，不過未有成功賣出。現在成功轉售予母親，雖然單位叫價比市價低逾兩成，但麥明詩於帳面仍賺9.1萬。

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麥明詩沽出單位後可以重回首次置業身份，能夠以較低稅率重新入市。有媒體向Louisa查詢，問到是否打算重新入市買入更大單位，她表示私人事不作回應，但會努力儲錢買樓上車，希望將來組織家庭時有樓自住，問到是否把物業贈給媽媽，她直言：「一家人邊有計！」

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