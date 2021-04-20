【場地單車國家盃】政府批准5月單車館閉門舉行　正商討海外隊伍能否入境參賽

▲ 國家盃場地單車賽香港站在下月13至16日舉行。（單車總會提供）

新冠肺炎疫情下，香港一整年未舉行國際體育賽事，昨日（19日）傳出好消息。單車總會表示，政府同意以「安全氣泡」的形式，在下月13至16日在將軍澳香港單車館，舉行國家盃場地單車賽香港站（前稱世界盃）的比賽，比賽將閉門舉行，不對外開放。

單車總會說，由於疫情仍會有變化，賽事組委會將繼續作風險評估，至於海外隊伍能否獲批入境，總會仍會與政府密切聯繫及更新安排。 總會同時提出其他建議，例如海外選手及職員抵港後，除出示檢測報告證明沒有染疫外，會方亦會安排檢測人員向各隊伍進行額外測試，以及安排各隊伍入住大會酒店，並提供專車來往機場、酒店及香港單車館，隊伍亦不能外出到其他地方，以減少染疫風險。

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責任編輯：陳子謙