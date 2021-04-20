【怪獸港媽】高學歷港媽$100/hr尋補習老師教SEN兒　網民狠批：用廉價請保姆湊仔？

▲ 高學歷港媽時薪100元港幣尋補習老師教SEN兒。

不少父母都會十分着緊孩子的成績，較有經濟能力的家庭甚至會特意為孩子聘請補習老師，務求令孩子得到全天候的學業支援。不過，近日有高學歷港媽在社交媒體刊登招聘補習老師教導其SEN兒子，時薪只有港幣100元，卻要求老師校對功課、溫習及幫忙收拾兒子書包。港媽態度囂張，更稱其兒子為「能力低之SEN小五男童」。網民狠批該名港媽不負責任，「自己生完唔教，想用廉價請保姆幫你湊仔？」

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」發帖，指一名港媽在不同補習群組發帖尋找補習老師，惟網民狠批港媽出手低，更批評其態度差。港媽尋補習老師的帖文指，港幣300元補習3小時（即時薪為港幣100元），當中包含小休時間，對象是一名「能力低之SEN小五男童」。由於男童並非與父母同住，而補習老師的工作則需要跟功課、通告、手冊、溫習及收拾書包。

▲ 港媽在補習群組發帖聘請補習老師教導SEN兒子。（截圖）

對補習老師要求多多

港媽要求補習老師有穩定的工作時間、責任感、注重細節、對小五課程內容清晰，也希望補習老師中文書寫時避免口語及錯別字、英文文法出錯及教錯數學概念。她認為DSE畢業能擔任補習老師職位，

但因學生天資不高及渾噩糊塗，補習老師需要無比細心。

生仔但不湊仔

網民炮轟港媽出手低，

SEN真係唔係大晒，你自己唔睇住個仔，要人幫你湊，仲表現出咁嘅態度？

網民明白SEN孩子需要更多支援，但不代表港媽以惡劣的態度奴役補習老師，「自己生完唔教，想用廉價請保姆幫你湊仔？」

港媽聲稱有特殊教育背景

其港媽備受網民質疑，她卻回應表示自己畢業於傳統名校，雙主修心理學，有教授特殊教育孩子的經驗，曾教導Band1小學及中學的經驗，目前主力做特殊教育及訓練，「唔敢講自己好專業，不過跟過我嘅小朋友數以百計。」

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有補習老師爆料港媽「使人唔使本」

不過，有以往曾為港媽的網民於「連登」討論區控訴，指港媽的態度惡劣囂張，曾指責補習老師「戇居」，對錯功課會被港媽上載至社交媒體公審老師。又認為港媽「使人唔使本」，要補習老師在兒子的手冊通訊錄上與老師交代兒子做功課的情況。更投訴港媽以不同藉口拖欠補習老師的薪金，需追討多次才付款。另外，港媽家中的環境惡劣，衛生極差，有螞蟻、壁虎，補習老師每次補習後均會感到被昆蟲叮咬，更嚴重的是，「補習時有陌生人係屋但冇話俾老師聽，好唔安全。」

文章及相片獲「生仔要考牌系列」授權轉載

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責任編輯：王明芳