【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排

▲ 李明蔚飽受劇痛獲處方嗎啡水，現轉至療養院觀察。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，9年來一直積極抗病。然而，Sarena今日卻透露身體狀況進一步下降，再度入院了5天，並因身體劇痛而獲處方嗎啡水，需在療養院觀察情形。

Sarena日前曾透露擴散到肝臟的腫瘤越來越大，導致劇痛和肚積水，較早前出院回家休養，出入也需要輪椅代步。直到今晨（20日），Sarena再在Facebook更新情況，指身體狀況轉差，需轉送到療養院觀察情形，下為原帖內容：

再次入院了5天，因為主要抽腹水減少肚脹，也因為不夠氧氣導致呼吸㖔嚥困難所以長期吸氧氣！ 身體狀況再一步下降，心情複雜，加上痛楚醫生終於開了嗎咖（啡）水給我！只可㖔流質食物！現在醫生轉送我到療養院看情況！很想可以舒服起來可以回家！知道大家很擔心和支持我，我相信上天自有安排！感謝大家！

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Sarena言談間仍然正面，眾多網友就留言關心和祝福她：「看了好令人不捨，但求天父施恩，減輕疼痛與不適，讓Sarena可以快快回家靜養」、「放心，唔好諗太多，相信自己，一定可以，我哋會陪住你，加油」、「Sarena，希望藥物令妳嘅痛楚得到舒緩，身體狀況每日都有好轉、如妳所願回家生活！祝福妳，叻女、加油！」

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責任編輯：羅嘉欣