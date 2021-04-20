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【育兒心得】 最痛恨聽到「孩子一定要打」 鄧藹霖：野蠻暴力者才會用打來震懾孩子

育兒經 11:25 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

5歲女童被虐的新聞令人心痛。

任何稍有良知的人，當細閱被虐殺5歲女童生前的畫作時，無不心痛如絞。

可憐女童的畫作，並沒有一般小孩會畫的大紅太陽、空中飛鳥和地上的小黃花，更壓根兒找不着一張笑臉。毋須心理學家詮釋，普通人也能洞悉女童所繪畫的，是一張張地獄的見證。

心痛如絞！

為可憐女童親手創造地獄的人，竟然是她的既愚蠢又殘酷的父親、那只愛自己孩子卻絲毫不愛人家孩子的自私繼母、還有那麻木不仁、視暴力而不見的繼外祖母。

我滿腹疑問，那麼女童的生母跑到哪裏去？是從來不探訪的嗎？只要抱抱孩子就能察覺她身上的新舊傷痕了。還有學校校長和老師又怎麼了？長期受虐的小孩，神態行為是必定有異的，是怕多事影響飯碗生計嗎？鄰居也沒有一人對這家庭起疑心嗎？

心痛如絞！只要有一個人多走一步多關心，女童便能倖免於受虐喪命了。

從家長教育孩子的對白中，有一句話是經常會響起，而我是最最最痛恨聽見的，那是：「孩子一定要打，打得勁啲佢至會驚你！」只有野蠻暴力者，才會採用打的方式，來震懾自己的孩子；若孩子是基於恐懼而就範，並非出自真心的信服，慢慢會對打罵反應麻木，暴力家長便震怒了：「豈有此理！打你都唔驚呀嘛，再打勁啲睇你驚唔驚！」於是，慘劇終發生！

可憐的女童結束了坎坷的短短人生，希望她已成為快樂小天使。但她的哥哥又如何？他選擇不多談，是減輕內心痛楚的一種自我保護法吧！他的路可長，期望有心人能為這孩子正面引路呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「心痛如絞」

撰文 : 鄧藹霖

育兒心得 學校 繪畫

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