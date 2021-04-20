【老鼠出沒】天水圍燉奶佬現生猛大老鼠　網民：第一眼以為係貓

▲ 有市民發現天水圍燉奶佬出現生猛大老鼠

近日有市民發現天水圍一間連鎖餐廳「金裝燉奶佬」發現一隻老鼠，並目睹牠從門口位置走進店內，並把相關影片上載facebook。有網友直言，老鼠很大隻，驟眼看甚至以為是貓。TOPick現就事件向燉奶佬集團查詢，正待回覆。

該名市民今日凌晨在facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」上載食肆出現老鼠的影片，涉事店舖為天水圍嘉湖新北江江商場的燉奶佬餐廳，他發文指昨（19日）晚路經該名時，「見到一隻非常好動而且大隻嘅米奇，相信都好食好住，大家記得平時經過路過都要做好啲防疫」。從影片可見，店舖門口站著一隻老鼠，體形不小，數秒後，隨即竄進去，停在門口的風機旁邊。

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不少網友均表示，該老鼠很大隻，像貓一樣大。有街坊指，新北江江商場那一帶環境衛生不太理想。

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老鼠可傳播多種疾病

根據食物環境衞生署及衞生防護中心的資料，老鼠是一些致病病毒、立克次氏體、細菌等的貯存宿主，主要透過四種途徑侵入人體：

鼠體外寄生蟲，如蚤、蜱、蟎等

鼠帶有病原體的排泄物污染水源或食物致病

直接接觸鼠的排泄物

鼠咬傷人體

透過老鼠直接或間接傳播的疾病包括：鼠疫、鼠斑疹傷寒、斑疹熱、叢林斑疹傷寒漢、坦病毒感染、鼠咬熱等。市民應妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理。

同時，亦要減少接觸齧齒動物（如老鼠），避免接觸牠們及受其排泄物污染的地方；切勿用雙手直接接觸齧齒動物；接觸動物後，要立即用梘液和清水洗手，而受污染的地方應進行消毒；及如有任何傷口，應盡快清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口。

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責任編輯：羅嘉欣